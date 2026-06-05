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ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες
Ειδήσεις
22:55 - 05 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσε τους περιορισμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη νόμιμη μετανάστευση, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική παραβιάζει την ισχύουσα μεταναστευτική νομοθεσία και στερεί από χιλιάδες ανθρώπους το δικαίωμα εξέτασης των αιτημάτων τους.

Η υπόθεση συνδέεται με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν μετά την επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Ουάσινγκτον από Αφγανό υπήκοο, κατά την οποία έχασε τη ζωή της μία γυναίκα μέλος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ. Με αφορμή το περιστατικό, οι αμερικανικές Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) προχώρησαν στην επιβολή περιορισμών που αφορούσαν πολίτες 39 χωρών από την Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον ΜακΚόνελ, που εδρεύει στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, έκρινε ότι οι συγκεκριμένες απαγορεύσεις ήταν παράνομες, καθώς είχαν ως αποτέλεσμα να παγώσει επ’ αόριστον η εξέταση αιτημάτων για άσυλο, άδειες εργασίας, πράσινες κάρτες και διαδικασίες πολιτογράφησης για χιλιάδες μετανάστες.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε τον Μάρτιο συμμαχία οργανώσεων μεταναστών και εργατικών σωματείων, η οποία ζητούσε την ακύρωση της πρακτικής που ακολουθούσε η USCIS, υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Στο σκεπτικό του, ο δικαστής επισήμανε ότι η πολιτική αυτή διατήρησε «σε αόριστη νομική εκκρεμότητα» τη ζωή αμέτρητων ανθρώπων που διαμένουν ήδη νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως τόνισε, οι αιτούντες είχαν ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, ωστόσο τα αιτήματά τους έμειναν χωρίς εξέταση όχι λόγω δικών τους παραλείψεων, αλλά αποκλειστικά εξαιτίας της χώρας καταγωγής τους.

Ο ΜακΚόνελ υπογράμμισε ακόμη ότι «το κράτος δικαίου πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα για όλους», σημειώνοντας ότι η USCIS δεν ενήργησε σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της έχει αναθέσει το Κογκρέσο και παραβίασε τις προβλέψεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Στην απόφαση γίνεται επίσης αναφορά σε δημόσια τοποθέτηση της τότε υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η οποία είχε δηλώσει μέσω της πλατφόρμας Χ ότι είχε εισηγηθεί στον πρόεδρο Τραμπ την πλήρη απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για υπηκόους χωρών που, κατά την ίδια, συνδέονταν με εγκληματικότητα και κατάχρηση κοινωνικών παροχών.

Μετά την υιοθέτηση της συγκεκριμένης γραμμής, ανεστάλη η χορήγηση πράσινων καρτών σε πολίτες 39 χωρών, μεταξύ των οποίων το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη, η Σομαλία, το Τσαντ, η Βενεζουέλα, η Κούβα και το Τουρκμενιστάν. Παράλληλα, η κυβέρνηση είχε παγώσει για πολλούς μήνες την εξέταση αιτημάτων ασύλου και είχε περιορίσει τη διάρκεια ισχύος αδειών εργασίας για διάφορες κατηγορίες μεταναστών.

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ και αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες υποθέσεις μεταναστών που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 22:21
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