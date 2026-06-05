Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά θρηνεί ο πολιτικός κόσμος της χώρας, με μηνύματα συλλυπητηρίων να καταφθάνουν από κόμματα και πολιτικούς φορείς.

Ο ιστορικός πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, που απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών, υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της μεταπολιτευτικής περιόδου, αφήνοντας ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του στην πρώτη γραμμή της δημόσιας ζωής.

Τασούλας: Υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος και πυγμή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό, που υπηρέτησε την πατρίδα, από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ειδικότερα στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».

Μητσοτάκης: Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας.

Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του», πρόσθεσε.

Χατζηδάκης: Πάντοτε ήταν υπέρμαχος του μέτρου, της λογικής και της ευθύνης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά:

«Ο Γιώργος Σουφλιάς, ξεκινώντας απ’ το χωριό του στη Λάρισα, πορεύτηκε σ΄ένα δρόμο ξεχωριστό και άξιο υπογράμμισης στην πολιτική ζωή του τόπου. Πάντα με το θάρρος της γνώμης του, με ψυχικό σθένος και με σπουδαίο έργο από όπου πέρασε. Συνδυάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, την αποφασιστικότητα με τη μετριοπάθεια, τη λαϊκότητα με την ευπρέπεια και την ικανότητα να είναι η ψυχή της παρέας με την απαράμιλλη εργατικότητα.

Γνωρίστηκα με τον Γιώργο Σουφλιά από τότε που ήμουν γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και εκείνος υπεύθυνος προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και οι δυο αγκάλιασαν τότε την ιδέα μας για τη συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συνέχισε να με καλεί για συνεργασία, όταν ήμουν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και εκείνος Υπουργός Παιδείας, επιχειρώντας να περάσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, που δυστυχώς ακυρώθηκαν στη συνέχεια. Βρεθήκαμε να υπηρετούμε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, με Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, εκείνος ως πεπειραμένος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγώ ως νεόκοπος Υπουργός Μεταφορών. Θυμάμαι πάντοτε τη στήριξη που μου παρείχε, όταν αρκετοί αμφισβητούσαν τη μεταρρυθμιστική αυτή παρέμβαση. Καθώς ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν πάντοτε υπέρμαχος μιας υπεύθυνης, μετριοπαθούς και μεταρρυθμιστικής γραμμής, βρισκόμασταν σχεδόν πάντα στην ίδια πλευρά της πολιτικής δράσης. Από το 2009, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αποσυρθεί και με ελάχιστες εξαιρέσεις να μην παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα. Παρόλα αυτά, επειδή μιλούσα μέχρι και τα τελευταία χρόνια μαζί του, πάντοτε ενδιαφερόταν για την πορεία της Ελλάδας, πάντοτε ήταν υπέρμαχος του μέτρου, της λογικής και της ευθύνης.

Τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί Έλληνες πολίτες αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη αυτόν τον δυναμικό και ξεχωριστό πολιτικό, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με το θάρρος, τη σοβαρότητα, την προσφορά, την αγάπη για την πατρίδα. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σουφλιά! Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Μαριάννα, και τις κόρες του».

Παπασταύρου για απώλεια Γ. Σουφλιά: Άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ανάπτυξη της χώρας

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην υπουργού Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς υπηρέτησε επί σειρά ετών ως υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, συνδέοντας το όνομά του με σημαντικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του στον τομέα της ενέργειας και του χωροταξικού σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι υπήρξε ο εμπνευστής του πρώτου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση του σύγχρονου πλαισίου ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

«Υπήρξε πολιτικός με ήθος και αφοσίωση. Ένας άνθρωπος των έργων, της ευθύνης και του καθήκοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η είδηση της απώλειας του Γιώργου Σουφλιά προκαλεί θλίψη και εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους του και τη Νέα Δημοκρατία.

Μαρινάκης: Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. «Έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία, τη διαδρομή και την προσφορά του τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Καραμανλής: Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό

«Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την φιλία του και τις πολύτιμες συμβουλές του αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Υπηρέτησε, μετά το 1977, όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Ράλλη. Την κυβέρνηση Τζαννετάκη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δώσαμε έναν καθαρό και ωραίο αγώνα για την ηγεσία της Παράταξης, το 2007, χωρίς αυτό να σκιάσει την ανθρώπινη και πολιτική μας σχέση. Λύσαμε με αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα την πρόσκαιρη παρεξήγηση της απομάκρυνσής του από το κόμμα.

Ως υπεύθυνος προγράμματος και πολιτικού σχεδιασμού έβαλε την σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή του 2004.

Συνεργαστήκαμε στενά από το 2004 έως το 2009. Η συμβολή του στη νέα διακυβέρνηση ήταν καθοριστική.

Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό, ως γνήσιο λαϊκό άνθρωπο με ενσυναίσθηση και ανυπόκριτη έγνοια για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας. Ως έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος.

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε.

Στην Μαριάννα και στις αγαπημένες του κόρες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Δένδιας: Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο».

«Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε.

«Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Κοντογεώργης: Η συμβολή του στην πολιτική ζωή του τόπου υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική και το έργο του ορατό και μετρήσιμο

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Γιώργο Σουφλιά. Έναν πολιτικό που υπηρέτησε με συνέπεια και ακεραιότητα το συμφέρον της χώρας και που επεδίωκε πάντα ευρύτερες συναινέσεις» αναφέρει με ανάρτησή του ο υφυπουργός Θ.Κοντογεώργης.

«Η μακρά δημόσια διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από σοβαρότητα, σεμνότητα μετριοπάθεια, διορατικότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στην αποστολή που είχε αναλάβει. Είχε το θάρρος της γνώμης του και την συναίσθηση της ευθύνης.

Η συμβολή του στην πολιτική ζωή του τόπου υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική και το έργο του ορατό και μετρήσιμο. Το ήθος και η αξιοπρέπειά του κέρδισαν τον σεβασμό φίλων και πολιτικών αντιπάλων.

Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τους πολιτικούς εκείνους που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα αλλά και ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια αγροκτηνοτροφική οικογένεια στη Λάρισα και κατάφερε, με πείσμα και εργατικότητα, να υπηρετήσει την πατρίδα μας επιτυχώς από διάφορες θέσεις.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», αναφέρει ο Θ. Κοντογεώργης.

Νικήτας Κακλαμάνης: Αντίο αγαπημένε φίλε και συνοδοιπόρε

Προσωπικό τόνο είχε το συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Με ένα «Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!», αποχαιρέτισε τον επί χρόνια βουλευτή και υπουργό, ο πρόεδρος της Βουλής.

Εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε μια σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία, ένα κορυφαίο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας:

«Υπήρξε βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας».

«Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε! Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Παυλόπουλος: Αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση

Με δήλωση του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Πουλόπουλος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά υπογραμμίζοντας:

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».

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Συλλυπητήρια ανακοίνωση ΝΔ για την απώλεια του Γ. Σουφλιά

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης, τον Γιώργο Σουφλιά», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς Βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990).

Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ήταν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009).

Η πολυσήμαντη διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου.

Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΝΔ.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Σουφλιά και τη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει σε συλλυπητήριο μήνυμά του το ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

«Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός με ευθυκρισία, που υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον απο τις θέσεις ευθύνης στις οποίες διετέλεσε», σημειώνει.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, το 1974. Διετέλεσε υπουργός και βουλευτής, ενώ ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή σφραγίστηκε από τη σεμνότητα και τη σοβαρότητά του. Ο Γ. Σουφλιάς ήταν ένα πρόσωπο έχαιρε σεβασμού κι εκτίμησης όχι μόνο εντός της ΝΔ, αλλά και από τους πολιτικούς του αντίπαλους, αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τον θάνατο του Γ. Σουφλιά.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και στο κόμμα της ΝΔ και στους συνοδοιπόρους τους», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

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