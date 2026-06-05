Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, έπεσε για λίγο κάτω από τα 60.000 δολάρια την Παρασκευή (5/6) πριν σημειώσει μια μικρή ανάκαμψη.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα διαπραγματεύτηκε στα 59.775 δολάρια το μεσημέρι της Παρασκευής και βρέθηκε έτσι στο χαμηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024.

Οι ραγδαίες μειώσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Strategy, της εταιρείας συσσώρευσης bitcoin που ίδρυσε ο Michael Saylor, ότι πούλησε ένα μέρος των τεράστιων συμμετοχών της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι μετοχές της Strategy υποχώρησαν περίπου 9% την Παρασκευή.

Άλλες μετοχές εταιρειών κρυπτονομισμάτων επίσης υποχώρησαν. Οι μετοχές του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων Coinbase Global υποχώρησαν επίσης περίπου 9%, ενώ η εταιρεία stablecoin Circle Internet Group υποχώρησε περισσότερο από 10%.