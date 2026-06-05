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Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος
Ειδήσεις
21:10 - 05 Ιουν 2026

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι, προς το παρόν, δεν θεωρεί πως υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η επίτευξη μακροπρόθεσμων ειρηνευτικών συμφωνιών.

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι είχε απευθύνει χθες ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο, καλώντας τον σε απευθείας συνάντηση σε ουδέτερη χώρα, με στόχο τη συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν σχολίασε επίσης ότι θεωρεί λανθασμένη την απόφαση της Ουκρανίας να δημοσιοποιεί στοιχεία από τις μεταξύ τους συνομιλίες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν κατανοεί γιατί το Κίεβο δεν αποδέχεται την κυβέρνηση Τραμπ ως πιθανό εγγυητή μιας μελλοντικής ειρηνευτικής διαδικασίας, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της ουκρανικής πλευράς στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj1a86mos1gx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Ρωσία αποδεικνύει ότι δεν θέλει την ειρήνη

Λίγη ώρα αργότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόρριψη από τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν της πρότασής του για συνάντηση με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, αποδεικνύει ότι το Κρεμλίνο δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά επιλέγει για άλλη μια φορά τον πόλεμο, όλοι ακούσατε την απάντηση. Μια αδύναμη απάντηση», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή βιντεοομιλία του, όπως μεταδίδει το Reuters. «Πιστεύω ότι αυτή η απάντηση θα έχει απογοητεύσει πολλούς στον κόσμο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 21:10
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