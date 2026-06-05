Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της δυτικής Κριμαίας, όταν τουρκικό αλιευτικό σκάφος δέχθηκε επίθεση υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Όπως γνωστοποιείται, το περιστατικό αφορά το τουρκικής σημαίας αλιευτικό «Duru 67», το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, επλήγη αιφνιδιαστικά και υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σεβαστούπολη.

Μετά τη βύθιση του σκάφους, άλλο αλιευτικό που έπλεε στην περιοχή, το «Burak Kaya», προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης και ανέσυρε πέντε άτομα από τη θάλασσα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ακτοφυλακής, ένας εκ των βαριά τραυματιών κατέληξε κατά τη διάρκεια της διακομιδής προς την Ινεμπολού.

Η Διοίκηση της Τουρκικής Ακτοφυλακής επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης μετά το σήμα κινδύνου. Η επιχείρηση διεξήχθη σε δύσκολες συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της τουρκικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

{https://x.com/aykiri/status/2062961845611151712}

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το σκάφος «TCSG-96» απέπλευσε στις 12:35 από το λιμάνι της Ινεμπολού, μεταφέροντας ιατρικό προσωπικό, μεταξύ των οποίων τέσσερις γιατροί και 19 μέλη της μονάδας επείγουσας ιατρικής βοήθειας UMKE, προκειμένου να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη στους επιζώντες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε όταν οι δυνάμεις της Ακτοφυλακής προσέγγισαν το αλιευτικό «Burak Kaya», σε απόσταση περίπου 115 ναυτικών μιλίων βόρεια της Ινεμπολού, όπου είχαν μεταφερθεί οι διασωθέντες. Εκεί επιβιβάστηκαν στο σκάφος της Ακτοφυλακής τόσο η σορός του θανόντος όσο και οι τραυματίες, οι οποίοι έλαβαν άμεσα ιατρική φροντίδα, ενώ το πλοίο έλαβε πορεία επιστροφής προς την τουρκική ακτή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση του περιστατικού.