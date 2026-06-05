Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Η Τουρκία αναδεικνύεται σε κομβικό κρίκο στο νέο σχέδιο του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση του δικτύου καυσίμων της Συμμαχίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει συνολικά τα 28 δισ. δολάρια και αποσκοπεί στη θωράκιση της εφοδιαστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg και προέρχονται από πηγές με γνώση του σχεδιασμού, η Άγκυρα προωθεί τη διασύνδεση υφιστάμενων υπόγειων αγωγών καυσίμων σε ένα ενιαίο δίκτυο. Το έργο προβλέπει τη σύνδεση εγκαταστάσεων κοντά στο Τσόρλου, στην ανατολική Θράκη, με δεύτερο δίκτυο στη νότια Τουρκία, στην περιοχή της Μερσίνας και της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ.

Το συγκεκριμένο σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΝΑΤΟϊκού συστήματος αγωγών, το οποίο δημιουργήθηκε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των δυνάμεων της Συμμαχίας σε επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τουρκία θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των τμημάτων του έργου που αφορούν πολιτική χρήση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το κόστος υλοποίησης είναι χαμηλότερο σε σχέση με εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούσαν να διέλθουν μέσω της Ελλάδας ή άλλων γειτονικών χωρών.

Η γεωπολιτική συγκυρία, με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας, έχει ενισχύσει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για το ΝΑΤΟ. Η θέση της Τουρκίας, ανάμεσα σε Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειο, θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση κρίσιμων ενεργειακών διαδρομών.

Όπως αναφέρεται, ορισμένα από τα έργα που έχουν ήδη λάβει προκαταρκτική έγκριση, μεταξύ των οποίων και το τουρκικό σχέδιο, ενδέχεται να εγκριθούν οριστικά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Αξιωματούχος της Συμμαχίας, τον οποίο επικαλούνται οι ίδιες πηγές, σημείωσε ότι οι συζητήσεις για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ επιδιώκει τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων και αξιόπιστης πρόσβασης σε καύσιμα για την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Η χρηματοδότηση των νέων υποδομών θα προέλθει από τον κοινό προϋπολογισμό της Συμμαχίας, ενώ τα κράτη-μέλη στα εδάφη των οποίων θα υλοποιηθούν τα έργα θα αναλάβουν το κόστος συντήρησης. Το υφιστάμενο δίκτυο εκτείνεται σε περίπου 10.000 χιλιόμετρα και συνδέει στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια και αποθήκες καυσίμων σε 12 χώρες του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, εξετάζονται και πρόσθετες προτάσεις επέκτασης προς χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η κατασκευή νέου αγωγού μεταξύ Τουρκίας και Ρουμανίας, με εκτιμώμενο κόστος 1,2 δισ. δολαρίων (1 δισ. ευρώ).

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θα εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς και ότι το κόστος του είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με αντίστοιχες εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούσαν να περάσουν μέσω Ελλάδας ή άλλων δυτικών γειτόνων της Ρουμανίας.