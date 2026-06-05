ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.
Ειδήσεις
23:50 - 05 Ιουν 2026

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τουρκία αναδεικνύεται σε κομβικό κρίκο στο νέο σχέδιο του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση του δικτύου καυσίμων της Συμμαχίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει συνολικά τα 28 δισ. δολάρια και αποσκοπεί στη θωράκιση της εφοδιαστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg και προέρχονται από πηγές με γνώση του σχεδιασμού, η Άγκυρα προωθεί τη διασύνδεση υφιστάμενων υπόγειων αγωγών καυσίμων σε ένα ενιαίο δίκτυο. Το έργο προβλέπει τη σύνδεση εγκαταστάσεων κοντά στο Τσόρλου, στην ανατολική Θράκη, με δεύτερο δίκτυο στη νότια Τουρκία, στην περιοχή της Μερσίνας και της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ.

Το συγκεκριμένο σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΝΑΤΟϊκού συστήματος αγωγών, το οποίο δημιουργήθηκε την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των δυνάμεων της Συμμαχίας σε επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τουρκία θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των τμημάτων του έργου που αφορούν πολιτική χρήση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το κόστος υλοποίησης είναι χαμηλότερο σε σχέση με εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούσαν να διέλθουν μέσω της Ελλάδας ή άλλων γειτονικών χωρών.

Η γεωπολιτική συγκυρία, με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας, έχει ενισχύσει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για το ΝΑΤΟ. Η θέση της Τουρκίας, ανάμεσα σε Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειο, θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση κρίσιμων ενεργειακών διαδρομών.

Όπως αναφέρεται, ορισμένα από τα έργα που έχουν ήδη λάβει προκαταρκτική έγκριση, μεταξύ των οποίων και το τουρκικό σχέδιο, ενδέχεται να εγκριθούν οριστικά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Αξιωματούχος της Συμμαχίας, τον οποίο επικαλούνται οι ίδιες πηγές, σημείωσε ότι οι συζητήσεις για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ επιδιώκει τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων και αξιόπιστης πρόσβασης σε καύσιμα για την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Η χρηματοδότηση των νέων υποδομών θα προέλθει από τον κοινό προϋπολογισμό της Συμμαχίας, ενώ τα κράτη-μέλη στα εδάφη των οποίων θα υλοποιηθούν τα έργα θα αναλάβουν το κόστος συντήρησης. Το υφιστάμενο δίκτυο εκτείνεται σε περίπου 10.000 χιλιόμετρα και συνδέει στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια και αποθήκες καυσίμων σε 12 χώρες του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, εξετάζονται και πρόσθετες προτάσεις επέκτασης προς χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η κατασκευή νέου αγωγού μεταξύ Τουρκίας και Ρουμανίας, με εκτιμώμενο κόστος 1,2 δισ. δολαρίων (1 δισ. ευρώ).

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θα εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς και ότι το κόστος του είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με αντίστοιχες εναλλακτικές διαδρομές που θα μπορούσαν να περάσουν μέσω Ελλάδας ή άλλων δυτικών γειτόνων της Ρουμανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 23:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»
Ειδήσεις

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Τουρκική εφημερίδα καλεί τους Τούρκους πολίτες να μην κάνουν διακοπές στην Ελλάδα
Ειδήσεις

Τουρκική εφημερίδα καλεί τους Τούρκους πολίτες να μην κάνουν διακοπές στην Ελλάδα

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 19:29

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Πολιτική
05/06/2026 - 19:10

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:35

Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:28

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:11

Σάντσεθ για έρευνες διαφθοράς στο κόμμα του: «Δεν είχα καμία γνώση ή εμπλοκή»

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:05

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 17:52

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

Σχόλια Αγοράς
05/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε σε μία αρνητική (-0,7%) εβδομάδα - Ανέκαμψαν οι τράπεζες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ