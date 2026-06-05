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Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
19:39 - 05 Ιουν 2026

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ. Εκτός από την Ευρώπη οι μετοχές καταρρέουν σε Ασία και ΗΠΑ.

Ο δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,29% στις 622,66 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά σχεδόν 0,1%, υπεραποδίδοντας έναντι των μεγάλων χρηματιστηρίων σε Παρίσι, Φρανκφούρτη και Μιλάνο, τα οποία έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος. Ο δείκτης CAC 40 της Γαλλίας υποχώρησε στις 8.150,42 μονάδες (-0,32%), ο ιταλικός FTSE MIB στις 49.893,05 μονάδες (-0,56%), ο βρετανικός FTSE 100 στις 10.368,05 μονάδες (+0,07%), ενώ ο γερμανικός DAX στις 24.773,72 μονάδες (-0,69%). Τέλος, ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε επίσης με άνοδο 0,38% στις 18.344,90 μονάδες.

Το sell-off στις τεχνολογικές μετοχές που επηρέασε τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας την Πέμπτη, επεκτάθηκε και στην Ευρώπη την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές των ημιαγωγών.

Ο τεχνολογικός δείκτης του Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 2,8%, με την Infineon Technologies να καταγράφει απώλειες 9,1%, ενώ η ASML υποχώρησε κατά 2,4%. Η Nokia έκλεισε επίσης χαμηλότερα κατά 5,9%.

Η πτώση αποδίδεται σε απογοητευτικά αποτελέσματα της Broadcom, τα οποία πυροδότησαν στροφή επενδυτών από μετοχές συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη προς πιο αμυντικούς κλάδους.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι απώλειες στη Νότια Κορέα, όπου ο τεχνολογικός δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 5,5%. Οι κολοσσοί Samsung Electronics και SK Hynix κατέγραψαν πτώση 6,4% και 9,9% αντίστοιχα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το sell off συνεχίζεται με τον Nasdaq Composite να έχει απώλειες 2,6%, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονταν από τις τεχνολογικές μετοχές. Ο S&P 500 σημειώνει επίσης πτώση 1,6%.

Η πτώση στη Wall Street την Παρασκευή συνδέθηκε και με τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, όπου οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 τον Μάιο, ξεπερνώντας σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 80.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 23:41
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