Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 4% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν μαζικά από τις μετοχές τεχνολογίας και, κυρίως, από τον κλάδο των ημιαγωγών.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν ευρεία πτώση λόγω έντονου sell-off στις μετοχές chip, με τον τεχνολογικό Nasdaq Composite να καταγράφει απώλειες 4,18% και να κλείνει στις 25.709,43 μονάδες, στη μεγαλύτερη πτώση του από την περίοδο της δασμολογικής αναταραχής στις αρχές του 2025.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 2,65% στις 7.383,68 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έχασε 695,15 μονάδες ή 1,35%, κλείνοντας στις 50.866,78 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης των «blue chips» είχε κλείσει την προηγούμενη συνεδρίαση σε ιστορικό υψηλό.

Ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, ο οποίος κατέγραψε πτώση άνω του 10%, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν μεγάλες εταιρείες του κλάδου: η Broadcom υποχώρησε σχεδόν 8%, η Marvell Technology πάνω από 16%, ενώ η Intel και η AMD σημείωσαν απώλειες της τάξης του 11%. Η Micron Technology κατέγραψε πτώση 13%, μετά από απώλειες 8% την Πέμπτη.

Σύμφωνα με αναλυτές, αφορμή για την αναταραχή αποτέλεσε η απογοήτευση από τις προβλέψεις της Broadcom για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η πίεση εντάθηκε μετά την ισχυρότερη του αναμενόμενου έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας οδήγησαν σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να ξεπερνά το 4,5% και του 30ετούς το 5%, εντείνοντας τις ανησυχίες για υψηλότερο κόστος δανεισμού.

«Οι επενδυτές βρίσκονταν με το δάχτυλο πάνω στο κουμπί της πώλησης», σχολίασε ο Mark Hackett της Nationwide, επισημαίνοντας ότι αρκετοί προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών στον κλάδο των ημιαγωγών μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων μηνών.

Η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές συνοδεύτηκε από στροφή των επενδυτών σε πιο αμυντικούς κλάδους, όπως η υγεία και τα καταναλωτικά αγαθά. Μετοχές όπως η Colgate-Palmolive ενισχύθηκαν πάνω από 4%, η Coca-Cola πάνω από 3% και η Johnson & Johnson περίπου 2%.

Σε παράλληλη εξέλιξη, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 60.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα τέλη του 2024, ενισχύοντας την εικόνα ευρύτερης αποεπένδυσης από ριψοκίνδυνα assets.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες άνω του 2%, η πρώτη αρνητική εβδομάδα μετά από δέκα συνεχόμενες ανοδικές, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε συνολικά κατά 4,7%.

Πτώση για το πετρέλαιο λόγω ελπίδας για αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές έδειξαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι η πιθανότητα νέας σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μειώνεται.

Το Brent έκλεισε στα 93,09 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 1,94 δολαρίων ή 2,04%. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, το Brent έκλεισε με πτώση 2,84%.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έκλεισε στα 90,54 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,50 δολαρίων ή 2,69%, μετά από απώλεια 3,1% την Πέμπτη.