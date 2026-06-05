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Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική
23:10 - 05 Ιουν 2026

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Reporter.gr Newsroom
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Με θετική διάθεση υποδέχθηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και βασικός συντάκτης του ιδρυτικού μανιφέστου της ΕΛ.Α.Σ., την εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Σιακαντάρη ερμηνεύεται ως ένα ακόμη μήνυμα προσέγγισης μεταξύ της ΕΛ.Α.Σ. και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναγνωρίζει θετικά τη στάση που υιοθετεί η ηγεσία της Κουμουνδούρου απέναντι στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σιακαντάρης έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, επισημαίνοντας τόσο τη σημασία της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου όσο και την προοπτική συμμετοχής στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια της ΕΛ.Α.Σ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ., στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποίησης του λόγου του νέου κόμματος».

Η παρέμβασή του ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση του κ. Φάμελλου. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται διατεθειμένος να αντιμετωπίσει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όχι ως πολιτικό αντίπαλο, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου πεδίου ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Η δημόσια στήριξη του Γιώργου Σιακαντάρη προς την κατεύθυνση που χάραξε ο Σωκράτης Φάμελλος ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι υπάρχει διάθεση συνεννόησης μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛ.Α.Σ., ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η πολιτική εμπειρία στελεχών της Κουμουνδούρου στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.

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