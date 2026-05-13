Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ποιοι μαθητές θα λάβουν επίδομα €350 και επιβράβευση €1.000

Νέες οδηγίες σχετικά με την αποζημίωση των 350 ευρώ που θα λάβουν οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, μέσω εγκυκλίου που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία καταβολής.

Η ρύθμιση καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης για μαθητές που δίνουν εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα διαφορετικά από το σχολείο στο οποίο είχαν αρχικά δηλώσει συμμετοχή.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η αποζημίωση αφορά μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το ίδιο έτος της αποφοίτησής τους και εξετάζονται σε διαφορετική σχολική μονάδα από εκείνη που είχαν δηλώσει αρχικά.

Συγκεκριμένα, καλύπτονται περιπτώσεις μετακίνησης όπως: μεταφορά από νησιά προς άλλα νησιά ή προς την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και από την ηπειρωτική χώρα προς εξεταστικά κέντρα που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων. Επίσης, περιλαμβάνονται υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται προς ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν προβλέπεται αποζημίωση για μετακινήσεις εντός του ίδιου νησιού ή για αποστάσεις μικρότερες των 120 χιλιομέτρων.

Από τη συγκεκριμένη παροχή εξαιρούνται οι υποψήφιοι που δεν έλαβαν μέρος στις εξετάσεις, όσοι συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθώς και οι μαθητές που εξετάζονται μόνο σε ειδικά μαθήματα.

Διαδικασία καταβολής

Όσον αφορά τη διαδικασία καταβολής, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι υποψήφιοι ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Λύκειο όπου είχε γίνει η αρχική δήλωση συμμετοχής. Μαζί με την αίτηση προσκομίζονται απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση αποφοίτησης, αποδεικτικό χιλιομετρικής απόστασης και βεβαίωση συμμετοχής από το εξεταστικό ή βαθμολογικό κέντρο.

Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εξεταστικά κέντρα, απαιτείται ξεχωριστή βεβαίωση για κάθε μάθημα. Στη συνέχεια, η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προωθεί τις αιτήσεις για την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων.

1.000 ευρώ για επιτυχόντες Πανελλαδικών: Ποιοι θα τα λάβουν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι 2.106 μαθητές που θα πετύχουν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ως επιβράβευση.

Το συγκεκριμένο μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και εντάσσεται στον προγραμματισμό των δράσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026, με στόχο τη στήριξη των νέων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε όσους προέρχονται από την ελληνική περιφέρεια και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.