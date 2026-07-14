Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

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Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τη σοβαρή υπόθεση που αφορά το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων ανέλαβε ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχετικό αίτημα που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, παραμένουν αναπάντητα σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Τα ζητήματα αυτά προέκυψαν μετά το περιστατικό σε εξεταστικό κέντρο, όπου υποψήφιοι των ΕΠΑΛ φέρεται να εξετάστηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας σε θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και, στη συνέχεια, να βαθμολογήθηκαν με άριστα.

Μετά από τις (μη) απαντήσεις που έδωσε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Βλάσης κατά τη συζήτηση της σχετικής επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο Στέφανος Παραστατίδης επανέρχεται και ζητά από την Υπουργό Παιδείας την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

1. Το πρακτικό της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.

2. Το πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων.

3. Το πρακτικό του βαθμολογικού κέντρου που παρέλαβε τα επίμαχα γραπτά.

4. Τα αποκόμματα των βαθμολογιών των εμπλεκόμενων υποψηφίων, όπως αναρτήθηκαν στα σχολεία τους με τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό.

5. Την απόφαση για τη διενέργεια της σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αφορά την αξιοπιστία ενός θεσμού από τον οποίο εξαρτώνται οι κόποι, οι προσδοκίες και το μέλλον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών.

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν επιτρέπονται σκιές, υπεκφυγές ή μισές απαντήσεις. Απαιτείται πλήρης διαφάνεια και απόλυτη λογοδοσία.