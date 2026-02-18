ΕΟΠΥΥ: Πλήρης αποζημίωση για τους τραυματίες των Τεμπών - Κάλυψη 100% για μη συνταγογραφούμενες δαπάνες

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προχωρά σε πλήρη, δηλαδή 100%, αποζημίωση για υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν είναι δυνατόν να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της αποκατάστασης των τραυματιών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού, οι πολίτες που έχουν αναγνωριστεί ως τραυματίες του δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν δαπάνες για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, οι οποίες δεν μπορούν να εκδοθούν μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ούτε να εκτελεστούν σε συμβεβλημένους παρόχους -είτε μέσω των γνωματεύσεων παροχών του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω της ΗΔΙΚΑ- δικαιούνται αποζημίωση στο σύνολο της δαπάνης, κατόπιν υποβολής ατομικού αιτήματος.

Η διαδικασία προβλέπει την κατάθεση σχετικής αίτησης από τους δικαιούχους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ιατρική γνωμάτευση και απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις ΠΕ.ΔΙ. είτε ηλεκτρονικά μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η έκδοση της απόφασης για την αποζημίωση πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού.