ΕΟΠΥΥ: Πλήρης αποζημίωση για τους τραυματίες των Τεμπών - Κάλυψη 100% για μη συνταγογραφούμενες δαπάνες

Σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού, οι πολίτες που έχουν αναγνωριστεί ως τραυματίες του δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν δαπάνες για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, οι οποίες δεν μπορούν να εκδοθούν μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ούτε να εκτελεστούν σε συμβεβλημένους παρόχους -είτε μέσω των γνωματεύσεων παροχών του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω της ΗΔΙΚΑ- δικαιούνται αποζημίωση στο σύνολο της δαπάνης, κατόπιν υποβολής ατομικού αιτήματος.
Η διαδικασία προβλέπει την κατάθεση σχετικής αίτησης από τους δικαιούχους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ιατρική γνωμάτευση και απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ.
Σημειώνεται ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις ΠΕ.ΔΙ. είτε ηλεκτρονικά μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η έκδοση της απόφασης για την αποζημίωση πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού.