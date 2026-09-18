Τέμπη: Στην Ελλάδα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου – Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Στην Ελλάδα μεταβαίνει από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αντικείμενο την επιτόπια εξέταση της προόδου που έχει σημειωθεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά το δυστύχημα των Τεμπών το 2023.

Το ενδιαφέρον της αποστολής θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, την κατάσταση των υποδομών, την πορεία των σχετικών έργων και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί από τους αναφέροντες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας.

Επικεφαλής της τριήμερης αποστολής θα είναι η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, Dolors Montserrat. Η αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει επαφές στη Λάρισα και την Αθήνα, προκειμένου να ενημερωθεί από αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους των εμπλεκόμενων πλευρών.

Οι επαφές στη Λάρισα

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Εκεί οι ευρωβουλευτές αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των πληγέντων.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου προβλέπεται συνάντηση με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ενώ στη συνέχεια η αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Λάρισας. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία εκπροσώπων του ΟΣΕ.

Στο πλαίσιο της αποστολής θα εξεταστεί επίσης η πορεία των έργων σιδηροδρομικής υποδομής που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί από το 2023 και μετά.

Συναντήσεις στην Αθήνα

Μετά τη Λάρισα, η αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου προβλέπεται συνάντηση με εκπροσώπους της Hellenic Train.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν επαφές με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών. Στις συναντήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν ο υπουργός Χρίστος Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κώτσηρας και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος.

Το πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνει ακόμη συναντήσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Ποιοι συμμετέχουν στην αποστολή

Στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, εκτός από την Dolors Montserrat, συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές Isilda Gomes από την ομάδα των Σοσιαλιστών, Kosma Złotowski από τους Συντηρητικούς και Ana Miranda Paz από τους Πράσινους.

Την αποστολή θα συνοδεύσουν επίσης οι Έλληνες ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Μανιάτης, Μανώλης Φράγκος και Νίκος Παππάς.

Το ενδιαφέρον αναμένεται πλέον να επικεντρωθεί στα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των επαφών και της επιτόπιας επίσκεψης. Η αντιπροσωπεία θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει από διαφορετικούς φορείς τις θέσεις και τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η Dolors Montserrat αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 13:15, στο Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα της τριήμερης αποστολής.