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Μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στην Οινόη
Ειδήσεις
17:00 - 05 Ιουλ 2026

Μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στην Οινόη

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση "Σφάκα", πλησίον του οικισμού της Οινόης στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας στην Αττική ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (5/7).

Η φωτιά καίει δασική έκταση, με τις φλόγες να προχωρούν εντός του δάσους και να επεκτείνονται κοντά σε σπίτια ωστόσο δεν απειλούνται προς ώρας κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 144 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqo7xsh659t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το 112 έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους πολίτες που βρίσκονται κοντά στο σημείο, ζητώντας τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

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