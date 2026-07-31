Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

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Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 5) θα βρεθούν το Σάββατο 1 Αυγούστου η Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) προβλέπεται για ακόμη οκτώ περιφέρειες και επιμέρους περιοχές της χώρας, εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αναλυτικότερα, στην ανώτατη βαθμίδα επικινδυνότητας (Κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού) εντάσσονται:

η Περιφέρεια Αττικής,

η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, στην Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς) περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων,

η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας),

η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου),

η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου, Λέσβου και Χίου),

η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων),

η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων),

η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης).

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω των εξαιρετικά υψηλών επιπέδων επικινδυνότητας.