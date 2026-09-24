Focus Bari: Πώς βλέπουν οι Έλληνες την κλιματική αλλαγή – Ανησυχία, δράση και προσδοκίες από τους θεσμούς

Η Focus Bari, ως αποκλειστικό μέλος του διεθνούς δικτύου IriS στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας IriS «Global Public Confidence Study 2025», που αποτυπώνει τις στάσεις των πολιτών απέναντι στην κλιματική αλλαγή σε 20 χώρες παγκοσμίως.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η προσωπική δράση είναι ευρεία, παρά την υποχώρηση της ανησυχίας, η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά οι πολίτες περιμένουν κυρίως από τις κυβερνήσεις να ηγηθούν. Πιο συγκεκριμένα:

Η ανησυχία υποχωρεί, η δράση παραμένει στο προσκήνιο:

Το 75% ανησυχεί πολύ / αρκετά για την κλιματική αλλαγή, έναντι 80% το 2024. Το 80% δηλώνει τουλάχιστον μία δράση το τελευταίο έτος, με την ανακύκλωση να προηγείται (48%).

Το χάσμα μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού επιπέδου:

Το 82% θεωρεί την κλιματική αλλαγή σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη, 78% για τη χώρα τους και 68% για την περιοχή τους.

Η κοινωνική συμμετοχή μένει πίσω:

Μόνο το 28% συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες ή δράσεις για την κλιματική αλλαγή.

Παρότι οι πολίτες ενεργούν ατομικά, η δημόσια και συλλογική κινητοποίηση δεν εμφανίζει την ίδια δυναμική, δημιουργώντας πεδίο ενεργοποίησης για μάρκες και οργανισμούς.

Η καθαρή / ανανεώσιμη ενέργεια παραμένει σημαντική:

Το 93% τη θεωρεί σημαντική ή κορυφαία προτεραιότητα, όμως μόνο το 41% κορυφαία, έναντι 50% το 2023. Οι κυβερνήσεις συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές για την κύρια ευθύνη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής (37%).

Πέντε προφίλ, διαφορετικοί τρόποι συμμετοχής και ευθύνης:

Οι «Πρωτοπόροι» (11%) ανησυχούν, δρουν και αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη.

Οι «Ακόλουθοι» (54%) ανησυχούν και δρουν, προσβλέποντας κυρίως στους θεσμούς να ηγηθούν.

Οι «Συνεπείς» (15%) δρουν από αξίες & συνήθεια χωρίς έντονη ανησυχία.

Οι «Πελαγωμένοι» (10%), ανησυχούν αλλά δεν δρουν, ενώ οι «Αποστασιοποιημένοι» (10%) ούτε ανησυχούν ούτε δρουν.

Στην Ελλάδα, οι «Ακόλουθοι» φτάνουν το 58%.

Η Ελλάδα ανάμεσα στην ανησυχία και τη δράση για την κλιματική αλλαγή

Στον διεθνή μέσο όρο κινείται η Ελλάδα ως προς την αντίληψη των πολιτών για την κλιματική αλλαγή, με το 81% να τη χαρακτηρίζει σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη και το 66% να θεωρεί ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και για την περιοχή του. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι, όπως και σε άλλες χώρες, η προσωπική εμπειρία και η επαφή με ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την κλιματική κρίση.

Σε επίπεδο προσωπικής δράσης, η Ελλάδα εμφανίζει μια αξιοσημείωτη εικόνα, καθώς το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι ανέλαβαν δράση είναι υψηλότερο από εκείνο όσων εκφράζουν ανησυχία. Η εικόνα διαφέρει από χώρες όπως η Τουρκία και η Ιαπωνία, όπου η υψηλή ανησυχία συνοδεύεται από χαμηλότερα ποσοστά προσωπικής δράσης. Αντίθετα, σε Γερμανία, Αυστρία και Φινλανδία καταγράφονται σχετικά υψηλά επίπεδα δράσης, παρά τη χαμηλότερη ανησυχία.

Η Ελλάδα κατατάσσεται, παράλληλα, στην κατηγορία των «Ακολούθων», οι οποίοι αποτελούν το 58% των πολιτών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατηγορία και στις περισσότερες χώρες, με τις υπόλοιπες να παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ενδεικτικά, η Ινδονησία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό «Πρωτοπόρων», στο 42%, ενώ στην Τουρκία το 67% και στην Ιαπωνία το 30% ανήκουν στους «Πελαγωμένους», δηλαδή ανησυχούν για το κλίμα χωρίς να αναλαμβάνουν αντίστοιχη προσωπική δράση.

Την ίδια ώρα, Γερμανία και Αυστρία, με 22%, και Φινλανδία και Αυστραλία, με 20%, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά «Συνεπών», δηλαδή πολιτών που αναλαμβάνουν δράση χωρίς να δηλώνουν έντονη ανησυχία. Η ελληνική περίπτωση, επομένως, ξεχωρίζει κυρίως για τη σχετικά υψηλή μετατροπή της ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή σε προσωπική δράση.

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