ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Focus Bari: Πώς βλέπουν οι Έλληνες την κλιματική αλλαγή – Ανησυχία, δράση και προσδοκίες από τους θεσμούς
Περιβάλλον
14:44 - 24 Σεπ 2026

Focus Bari: Πώς βλέπουν οι Έλληνες την κλιματική αλλαγή – Ανησυχία, δράση και προσδοκίες από τους θεσμούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Focus Bari, ως αποκλειστικό μέλος του διεθνούς δικτύου IriS στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας IriS «Global Public Confidence Study 2025», που αποτυπώνει τις στάσεις των πολιτών απέναντι στην κλιματική αλλαγή σε 20 χώρες παγκοσμίως.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η προσωπική δράση είναι ευρεία, παρά την υποχώρηση της ανησυχίας, η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά οι πολίτες περιμένουν κυρίως από τις κυβερνήσεις να ηγηθούν. Πιο συγκεκριμένα:

Η ανησυχία υποχωρεί, η δράση παραμένει στο προσκήνιο:

Το 75% ανησυχεί πολύ / αρκετά για την κλιματική αλλαγή, έναντι 80% το 2024. Το 80% δηλώνει τουλάχιστον μία δράση το τελευταίο έτος, με την ανακύκλωση να προηγείται (48%).

Το χάσμα μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού επιπέδου:

Το 82% θεωρεί την κλιματική αλλαγή σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη, 78% για τη χώρα τους και 68% για την περιοχή τους.

Η κοινωνική συμμετοχή μένει πίσω:

Μόνο το 28% συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες ή δράσεις για την κλιματική αλλαγή.

Παρότι οι πολίτες ενεργούν ατομικά, η δημόσια και συλλογική κινητοποίηση δεν εμφανίζει την ίδια δυναμική, δημιουργώντας πεδίο ενεργοποίησης για μάρκες και οργανισμούς.

Η καθαρή / ανανεώσιμη ενέργεια παραμένει σημαντική:

Το 93% τη θεωρεί σημαντική ή κορυφαία προτεραιότητα, όμως μόνο το 41% κορυφαία, έναντι 50% το 2023. Οι κυβερνήσεις συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές για την κύρια ευθύνη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής (37%).

Πέντε προφίλ, διαφορετικοί τρόποι συμμετοχής και ευθύνης:

Οι «Πρωτοπόροι» (11%) ανησυχούν, δρουν και αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη.

Οι «Ακόλουθοι» (54%) ανησυχούν και δρουν, προσβλέποντας κυρίως στους θεσμούς να ηγηθούν.

Οι «Συνεπείς» (15%) δρουν από αξίες & συνήθεια χωρίς έντονη ανησυχία.

Οι «Πελαγωμένοι» (10%), ανησυχούν αλλά δεν δρουν, ενώ οι «Αποστασιοποιημένοι» (10%) ούτε ανησυχούν ούτε δρουν.

Στην Ελλάδα, οι «Ακόλουθοι» φτάνουν το 58%.

Η Ελλάδα ανάμεσα στην ανησυχία και τη δράση για την κλιματική αλλαγή

Στον διεθνή μέσο όρο κινείται η Ελλάδα ως προς την αντίληψη των πολιτών για την κλιματική αλλαγή, με το 81% να τη χαρακτηρίζει σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη και το 66% να θεωρεί ότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και για την περιοχή του. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι, όπως και σε άλλες χώρες, η προσωπική εμπειρία και η επαφή με ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την κλιματική κρίση.

Σε επίπεδο προσωπικής δράσης, η Ελλάδα εμφανίζει μια αξιοσημείωτη εικόνα, καθώς το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι ανέλαβαν δράση είναι υψηλότερο από εκείνο όσων εκφράζουν ανησυχία. Η εικόνα διαφέρει από χώρες όπως η Τουρκία και η Ιαπωνία, όπου η υψηλή ανησυχία συνοδεύεται από χαμηλότερα ποσοστά προσωπικής δράσης. Αντίθετα, σε Γερμανία, Αυστρία και Φινλανδία καταγράφονται σχετικά υψηλά επίπεδα δράσης, παρά τη χαμηλότερη ανησυχία.

Η Ελλάδα κατατάσσεται, παράλληλα, στην κατηγορία των «Ακολούθων», οι οποίοι αποτελούν το 58% των πολιτών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατηγορία και στις περισσότερες χώρες, με τις υπόλοιπες να παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ενδεικτικά, η Ινδονησία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό «Πρωτοπόρων», στο 42%, ενώ στην Τουρκία το 67% και στην Ιαπωνία το 30% ανήκουν στους «Πελαγωμένους», δηλαδή ανησυχούν για το κλίμα χωρίς να αναλαμβάνουν αντίστοιχη προσωπική δράση.

Την ίδια ώρα, Γερμανία και Αυστρία, με 22%, και Φινλανδία και Αυστραλία, με 20%, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά «Συνεπών», δηλαδή πολιτών που αναλαμβάνουν δράση χωρίς να δηλώνουν έντονη ανησυχία. Η ελληνική περίπτωση, επομένως, ξεχωρίζει κυρίως για τη σχετικά υψηλή μετατροπή της ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή σε προσωπική δράση.

Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας εδώ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ
Πολιτική

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της
Ναυτιλία

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία
Περιβάλλον

ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο συνιστά σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία

Eurostat: Η άλλη όψη της ελληνικής οικονομίας – 22,3% χαμηλότερα το πραγματικό εισόδημα από το 2010
Οικονομία

Eurostat: Η άλλη όψη της ελληνικής οικονομίας – 22,3% χαμηλότερα το πραγματικό εισόδημα από το 2010

Οι δύο πόλοι λιώνουν: 11,3 τρισ. τόνοι πάγου χάθηκαν σε μισό αιώνα
Περιβάλλον

Οι δύο πόλοι λιώνουν: 11,3 τρισ. τόνοι πάγου χάθηκαν σε μισό αιώνα

ΙΣΑ: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί για χορήγηση άδειας στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης
Ειδήσεις

ΙΣΑ: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί για χορήγηση άδειας στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:08

Γαλλία και Γερμανία σε διαφορετικές γραμμές για το «Made in EU»

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:04

Πυρκαγιά στη Φθιώτιδα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:48

Η Ρωσία χαιρετίζει την πρόσκληση Τραμπ για τους G20 – Σκεπτική η Ευρώπη

Ναυτιλία
24/09/2026 - 15:26

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/09/2026 - 15:22

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:15

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλιστικό πύραυλο και drone

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/09/2026 - 15:04

Το Kia PV5 ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Αναλύσεις
24/09/2026 - 15:03

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:00

Χρέος $365 τρισ. και τόκοι $3,3 τρισ.: Ο νέος πονοκέφαλος της παγκόσμιας οικονομίας

Ειδήσεις
24/09/2026 - 14:57

Δύο άνδρες στο νοσοκομείο από εισπνοή καπνών στις εργασίες κατεδάφισης του θεάτρου Badminton

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/09/2026 - 14:50

Προεκλογική αντιγήρανση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/09/2026 - 14:47

Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/09/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Αδιανόητες οι δηλώσεις Γεωργιάδη περί μπάφου

Περιβάλλον
24/09/2026 - 14:44

Focus Bari: Πώς βλέπουν οι Έλληνες την κλιματική αλλαγή – Ανησυχία, δράση και προσδοκίες από τους θεσμούς

Ναυτιλία
24/09/2026 - 14:36

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της

Πολιτική
24/09/2026 - 14:32

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 14:27

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/09/2026 - 14:26

Gastrosophy Fest powered by Protergia Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/09/2026 - 14:24

EQUALL-Πρόγραμμα ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας: Έναρξη 2ου κύκλου από την Πειραιώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Πολιτική
24/09/2026 - 14:18

Καρυστιανού: Αγαπάω την Ελλάδα, αλλά αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω 

Εμπορεύματα
24/09/2026 - 14:17

Συνεχίζεται το ανοδικό «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα $105 το Brent

Ναυτιλία
24/09/2026 - 14:13

Τουρκικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λαυρίου: «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή»

Πολιτική
24/09/2026 - 14:04

Κάλυψη Μαρινάκη στον Γεωργιάδη για τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους και τους... μπάφους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 13:46

Μεσσηνία: Πώς η αναβίωση του παραδοσιακού τρύγου γίνεται πόλος έλξης για τον επισκέπτη

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:39

Βουλευτές της ΝΔ «στα κάγκελα»

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:34

The National Interest: 20.000 προσομοιώσεις της SpearMind για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:21

Metlen: «Compliance Team of the Year 2026» η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:17

Το τρυπάνι στο Ιόνιο... φόντο στην προεκλογική εκστρατεία Μητσοτάκη

Οικονομία
24/09/2026 - 13:13

Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων

Νομίσματα
24/09/2026 - 13:06

Αιμορραγεί η αγορά crypto – Το Litecoin κόντρα στο ρεύμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ