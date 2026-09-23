Απώλειες στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για επιτόκια και ομόλογα - Ξανά πάνω το πετρέλαιο

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (23/9) σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχώρησε 0,79% στις 7,703.70 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 1,13% στις 26,936.04 μονάδες. Την ίδια ώρα, πτωτικά έκλεισε και ο βιομηχανικός Dow Jones υποχωρώντας 0,72% στις 51,490.81 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η ευρύτερη πτώση της αγοράς οδηγήθηκε από τις μετοχές των κλάδων κοινής ωφέλειας, καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών επικοινωνίας, με τους τρεις κλάδους να καταγράφουν απώλειες άνω του 1% ο καθένας.

Επιπλέον, οι αμερικανικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις και από την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι οποίες εκτινάχθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων για τους δείκτες υπευθύνων προμηθειών, που έδειξαν ισχυρότερη δραστηριότητα από το αναμενόμενο.

Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε το 5,135%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007. Παράλληλα, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια μεταβολή της από τις 7 Απριλίου 2025. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο 4,947%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.

«Έχουμε μεγάλη ισχύ στα εταιρικά κέρδη, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, οπότε υπάρχει μια διελκυστίνδα», δήλωσε στο CNBC ο Μάσιμο Σαντίκια, επικεφαλής αμερικανικών μετοχών στην Procyon, προσθέτοντας ότι «δεν είναι μόνο το πετρέλαιο» που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

«Είναι ευρύτερο το φαινόμενο και αφορά ιδιαίτερα τον κλάδο των υπηρεσιών», ανέφερε. «Δεν υπάρχει περίπτωση η Fed να μειώσει τα επιτόκια ή να τα αφήσει αμετάβλητα σε αυτό το σημείο. Πιθανότατα θα δούμε ίσως δύο ή τρεις αυξήσεις επιτοκίων».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο διοικητής της Federal Reserve Μάικλ Μπαρ δήλωσε την Τετάρτη ότι «πιθανότατα θα χρειαστούν περαιτέρω προσαρμογές της νομισματικής πολιτικής» προκειμένου να τεθεί ο πληθωρισμός υπό έλεγχο.

«Η οικονομική ανάπτυξη είναι ισχυρή και η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή, όμως ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% και δεν κινείται με σαφήνεια προς τον στόχο σε χρονικό ορίζοντα που να θεωρείται έγκαιρος», ανέφερε. «Παράλληλα, οι κίνδυνοι για την επίτευξη του στόχου μας για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, ενώ οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας έχουν υποχωρήσει».

Να σημειωθεί ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο ξεπέρασαν το 68% σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Μία ημέρα νωρίτερα βρίσκονταν στο 55,4%, ενώ ένα μήνα πριν ανέρχονταν μόλις στο 8,8%.

Ξανά πάνω το πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου κινήθηκαν επίσης ανοδικά, διακόπτοντας το σερί της πτώσης των τιμών. Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Νοεμβρίου κατέγραψαν άνοδο 4,35% στα 103,56 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate 2,35% στα 103,56 δολάρια το βαρέλι.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημείωσε πτώση 1,27% στα 4,320.87 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (22/9) ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν για τρεις ώρες στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος χαρακτήρισε μάλιστα τη συνάντηση «πολύ καλή».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «μεγάλη απόφαση»: είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη είτε να «εξαφανίσει» τη χώρα.