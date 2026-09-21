Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται να βρίσκονται οι πολίτες ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να απευθύνει συστάσεις για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η κακοκαιρία.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους σε όλη τη χώρα, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν προβλήματα και επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον αυτό απαιτηθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkyo5algrkp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Σε περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlky8lbc3x0p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ειδικότερα, συνιστά:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους ή άλλα έντονα φαινόμενα και, σε περίπτωση πτώσης ή μετακίνησής τους, να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών τους είναι καθαρά, δεν έχουν φράξει και λειτουργούν κανονικά.

Να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους ή ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και ισχυρών βροχοπτώσεων. Η ίδια προσοχή απαιτείται και για αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωση των φαινομένων. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος τέμνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες, καθώς και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, λόγω του κινδύνου από κεραυνούς.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης να αναζητούν αμέσως ασφαλές καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να παραμένουν εκεί μέχρι να βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα έχει περάσει. Η χαλαζόπτωση μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο και για τα ζώα.

Να αποφεύγουν να περνούν κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και γενικότερα από σημεία όπου ελαφριά αντικείμενα, όπως γλάστρες ή σπασμένα τζάμια, μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν, όπως συμβαίνει και σε σημεία κάτω από μπαλκόνια.

Να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων κατά τόπους φορέων, μεταξύ άλλων και της Τροχαίας.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Ιδιαίτερες οδηγίες δίνονται από την Πολιτική Προστασία για την περίπτωση εκδήλωσης έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι πολίτες.

Αν βρίσκονται μέσα στο σπίτι:

Να μην κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, καθώς υπάρχει κίνδυνος ο κεραυνός να μεταδοθεί μέσω των καλωδίων.

Να αποσυνδέουν τις τηλεοράσεις από την κεραία και από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Να αποφεύγουν την επαφή με τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων, όπως στην κουζίνα και το μπάνιο, καθώς αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκονται μέσα σε αυτοκίνητο:

Να ακινητοποιούν το όχημα στην άκρη του δρόμου και σε σημείο μακριά από δέντρα που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω του.

Να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο και να ενεργοποιούν τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα.

Να έχουν κλειστά τα παράθυρα και να μην αγγίζουν μεταλλικά αντικείμενα.

Να αποφεύγουν δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο:

Να αναζητούν καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να καθίσουν αμέσως στο έδαφος, χωρίς όμως να ξαπλώσουν.

Εφόσον βρίσκονται μέσα σε δάσος, να προστατεύονται κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων.

Να μην επιλέγουν ποτέ ως καταφύγιο ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Να αποφεύγουν τα χαμηλά σημεία του εδάφους, καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Να μην στέκονται κοντά σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές ή φράκτες.

Να απομακρύνονται από μεταλλικά αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα και εξοπλισμό κατασκήνωσης.

Να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες και κάθε άλλη συγκέντρωση νερού.

Εάν βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, να βγαίνουν αμέσως στην ακτή.

Σε περίπτωση που βρίσκονται μόνοι σε επίπεδη έκταση και αισθανθούν τις τρίχες των μαλλιών τους να σηκώνονται, ένδειξη ότι επίκειται κεραυνός, να κάνουν βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, περιορίζοντας όσο είναι δυνατόν την επιφάνεια του σώματος και την επαφή του με το έδαφος. Παράλληλα, θα πρέπει να απομακρύνουν από πάνω τους μεταλλικά αντικείμενα.

Πού αναμένονται τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου.

Στην περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες κατά διαστήματα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων μέσω των τακτικών δελτίων καιρού της ΕΜΥ και της ιστοσελίδας της.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο, καθώς και για τυχόν προβλήματα στη βατότητα δρόμων εξαιτίας εισροής πλημμυρικών υδάτων, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για επιπλέον πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παραπέμπει στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.