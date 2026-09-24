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Συνεχίζεται το ανοδικό «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα $105 το Brent
Εμπορεύματα
14:17 - 24 Σεπ 2026

Συνεχίζεται το ανοδικό «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα $105 το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται περαιτέρω την Πέμπτη (24/9), καθώς οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται να εμφανίζουν ελάχιστες ενδείξεις προόδου, ενώ οι επενδυτές επικεντρώνονται στην αβεβαιότητα γύρω από ένα ενδεχόμενο αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ.

Εν μέσω λοιπόν των παραπάνω γεωπολιτικών εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται 1,51% στα 104,62 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν άνοδο 1,10% στα 93,17 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το Brent ξεπέρασε νωρίτερα τα 106,50 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έδωσε στις ΗΠΑ προθεσμία μίας εβδομάδας για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί δημοσίως, όπως η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο τερματισμού της σύγκρουσής τους, ωστόσο η διπλωματική προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη (23/9), αφού ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον στις προτάσεις της για ειρήνη, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού ντίζελ παραμένουν την Πέμπτη κοντά σε ιστορικά υψηλά, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με ένα ενδεχόμενο αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διέψευσε την Τετάρτη δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ προετοιμάζουν απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για διάστημα 90 ημερών.

Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς έχουν προειδοποιήσει ότι μια τέτοια απαγόρευση θα είχε περιορισμένη επίδραση στην αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών ενέργειας, ενώ θα μπορούσε να επιδεινώσει την παγκόσμια προσφορά και να προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση στις οικονομίες.

«Η φυσική αγορά πετρελαίου απέχει πολύ από μια πλήρη εξομάλυνση της κατάστασης», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγορών στην Phillip Nova.

«Το Brent διατηρεί υψηλότερο γεωπολιτικό premium, καθώς και premium που συνδέεται με τις θαλάσσιες οδούς, επειδή το διεθνές αργό πετρέλαιο είναι περισσότερο εκτεθειμένο στις διαταραχές στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το WTI επωφελείται περισσότερο από τη σχετικά προστατευμένη αμερικανική προσφορά», πρόσθεσε η Σατσντέβα.

Επισημαίνεται ότι τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του ντίζελ και του πετρελαίου θέρμανσης, μειώθηκαν κατά 428.000 βαρέλια, στα 107,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Την ίδια ώρα, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια, στα 426,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση κατά 641.000 βαρέλια.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν νέα σημαντική άνοδο το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 3,36% στα 74,43 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 0,59% στα 4,293.00 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες καταγράφει και το ασήμι υποχωρώντας 1,51% στα 63,98 δολάρια η ουγγιά. Αντίθετα, ο χαλκός κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στα 6,7562 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ελαφρώς κατά 0,09% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1372 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,08% με την ισοτιμία στα 1,3229 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς 0,06% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8597 λίρα ανά ευρώ.

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