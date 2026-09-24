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Τσουκαλάς: Αδιανόητες οι δηλώσεις Γεωργιάδη περί μπάφου
Πολιτική
14:44 - 24 Σεπ 2026

Τσουκαλάς: Αδιανόητες οι δηλώσεις Γεωργιάδη περί μπάφου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς άσκησε σήμερα (24/9) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε έντονη κριτική στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ παράλληλα σχολίασε και τη χθεσινή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο ΣΚΑΪ.

Πιο αναλυτικά, στον απόηχο της χθεσινή συνέντευξης του κ. Τσίπρα και τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε μιλώντας στον ίδιο σταθμό πως «ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ από τον Ιούλιο – χθες, μάλιστα, το επιβεβαίωσε – κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας δεν κάνει αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και χθες φάνηκε ότι δεν έχει και εναλλακτικό σχέδιο μιας και συμφώνησε με όλες τις δημοσιονομικές παραμέτρους που προτείνει η κυβέρνηση».

Ενώ, ο Εκπρόσωπος Τύπου θέλησε να σταθεί στο ύφος του κ. Τσίπρα και την «υπέρμετρη αλαζονεία του να πει ότι μόνο εκείνος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που είναι ο μόνος που κατά τεκμήριο δεν μπορεί. Εκείνος έχει ηττηθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης και μάλιστα πρέπει να έχει και ρεκόρ διότι δε νομίζω στην ελληνική ιστορία να υπάρχει άλλη αξιωματική αντιπολίτευση που απέναντι σε μία αποτυχημένη κυβέρνηση – πολύ χαμηλού πήχη – να πέσει δεκαπέντε μονάδες από την προηγούμενο αποτέλεσμα της και να ηττηθεί συνολικά με είκοσι τέσσερις».

Πιο συγκεκριμένα, επέμεινε στην τοποθέτηση περί «κενού» που ακούστηκε και εξήγησε ότι «το κενό, στο οποίο αναφέρθηκε, δεν δημιουργήθηκε μόνο του. Κάποιος το δημιούργησε. Η Ελλάδα βάφτηκε πρώτη φορά όλη μπλε το 2023. Ήταν το 2019; Το 2015; Ήταν ποτέ όλη μπλε από το 1977; Ποτέ. Όχι. Εμείς στις Ευρωεκλογές αρχίσαμε να αλλάζουμε το χάρτη – δύο νομοί βάφτηκαν πράσινοι. Και θα βαφτούν ακόμη περισσότεροι.

Τα κενά καλύπτονται στις εκλογές, δεν καλύπτονται στις δημοσκοπήσεις. Ας θυμηθούμε τι συνέβη το 1958. Η ΕΡΕ πανίσχυρη, η ΕΔΑ δεύτερη αλλά με ένα ποσοστό μη ανταγωνιστικό.

Ο κ. Τσίπρας, τι μας είπε με λίγα λόγια; Ότι το κενό που εκείνος άφησε να ανοίξει στην κάλπη και δεν έκλεισε, έρχεται τώρα – μετά από τόσα χρόνια – να το καλύψει. Το κενό, επομένως, που υποστηρίζει ότι άφησε το ΠΑΣΟΚ να καλύψει δεν έχει λογική. Ο κ. Τσίπρας έχρισε διάδοχό του τον κ. Κασσελάκη και στον ενάμιση χρόνο που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση τα ποσοστά της κυβέρνησης είχαν πτωτική τάση. Μόλις επανεμφανίστηκε παρατηρούμε μία άνοδο αυτών των ποσοστών παρά την μείωση των ποσοστών της ΝΔ στα ποιοτικά στοιχεία . Είναι ξεκάθαρο ότι το Μέγαρο Μαξίμου λοιπόν θέλει τον κ. Τσίπρα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, ταυτόχρονα, καυτηρίασε τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας σχετικά με την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό υπενθυμίζοντας ότι εκείνος «το 2023, με πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο, ως αρχηγός αντιπολίτευσης έλεγε ότι μπορούσε να δοθεί 13ος μισθός και 13η σύνταξη και μπορούσε να υπάρξει επαναφορά προστασία πρώτης κατοικίας. Τώρα, με πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο, λόγω της υπερφορολόγησης , λέει ότι δεν χωράει 13η σύνταξη, δεν χωράει 13ης μισθός. Νόμιζα ότι ακούω τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον κύριο Πιερρακάκη κάποιες φορές κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης. Όταν μάλιστα είπε ότι αν το συμβούλιο που δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία κοστολογήσει διαφορετικά αυτά που είναι ήδη κοστολογημένα κατά τον ίδιο , θα αρχίσει να αφαιρεί και μέτρα . Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωμένο και σοβαρό σχέδιο για τη χώρα. Πού είναι το εναλλακτικό σχέδιο όταν λέει ότι έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία ότι δε βγαίνουν μια πολιτική πιο κοινωνική ;».

«Θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας δε θέλει να σπάσει αυγά και με την πολιτική που τώρα πρεσβεύει δεν υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των αδύναμων στρωμάτων που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε αιχμηρά.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου, κληθείς να τοποθετηθεί περί της αήθους επίθεσης του Υπουργού Υγείας κατά του κ. Ελευθερόγλου, παρατήρησε ότι «αν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούσε τέτοια έκφραση, θα είχε γίνει πρώτη είδηση. Είναι δυνατόν ένας Υπουργός να προσβάλλει έτσι έναν δημοσιογράφο; Πάντως, τα γυαλιά που φοράει δεν είχανε πιάσει αυτά που συνέβαιναν στις δομές ιδιωτικής υγείας. Προφανώς βλέπουν αυτούς που διαμαρτύρονται αλλά όχι όσα έχουν οδηγήσει στο να επικρατεί μπάχαλο στις δομές υγείας».

Κληθείς για ακόμη μία φορά να πάρει θέση για τον δημόσιο διαξιφισμό μεταξύ της κας Σδούκου και τον κ. Φαραντούρη, ο κ. Τσουκαλάς αρκέστηκε στο να επαναλάβει ότι «τη συγκεκριμένη λέξη την εισήγαγε στο διάλογο η κα Σδούκου, η οποία – είμαι βέβαιος – μόνο πολιτική χροιά της απέδωσε. Ομοίως και ο κ. Φαραντούρης. Προφανώς με καλύπτει η απάντηση του κυρίου Φαραντούρη».

Τέλος, με αφορμή τη σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή – που όπως είπε θα αφορά και τα θέματα αύξησης κόστους των καυσίμων ε αλλά και σε άλλα ζητήματα – υπενθύμισε ότι «στη ΔΕΘ το μόνο κόμμα το οποίο μίλησε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για την ανάγκη φορολόγησης υπερκερδών ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, έπειτα, είπε και εκείνος την Κυριακή στην ανάρτησή του, ότι πρέπει πια μετ’ επιτάσεως να θέσουμε ως χώρα το θέμα μείωσης του ΕΦΚ, ενώ δεν το έλεγε ως τώρα και μας κατηγορούσε ως λαϊκιστές. Τελικά το υιοθέτησε. Ενώ και ο κ. Τσίπρας το είπε πρώτη φορά προχθές. Άρα, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει πρώτο αυτό το θέμα στην ατζέντα και θα δείτε και την εξειδίκευση».

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