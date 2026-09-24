Κάλυψη Μαρινάκη στον Γεωργιάδη για τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους και τους... μπάφους

Τα βλέμματα έχει συγκεντρώσει τις τελευταίες ημέρες για ακόμη μία φορά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών του παρεμβάσεων.

Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν ορισμένες από τις τοποθετήσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη συνολική στάση του υπουργού, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (24/9).

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεωργιάδης, με αφορμή ερώτηση του δημοσιογράφου Νίκου Ελευθερόγλου στην εκπομπή του Action 24, αντέδρασε έντονα, λέγοντάς του: «Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;». Η συγκεκριμένη αποστροφή προκάλεσε αντιδράσεις, με τον υπουργό να διευκρινίζει στη συνέχεια ότι επρόκειτο για μεταφορική χρήση της έκφρασης και να ζητά συγγνώμη από τον δημοσιογράφο.

Ένταση σημειώθηκε και κατά τη ραδιοφωνική του παρουσία στο MEGA, όπου ο κ. Γεωργιάδης είχε αντιπαράθεση με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, με αφορμή ερωτήσεις σχετικά με τους ελέγχους στα ιατρεία και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον πρόσφατο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο μεταξύ, σε δύο τηλεοπτικές της παρεμβάσεις, στον ΣΚΑΪ και την ΕΡΤ, η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για υπουργούς που «πρέπει να ξεκαβαλικέψουν», χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο κ. Γεωργιάδης, πάντως, σε δική του τηλεοπτική παρουσία στο Action 24, ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη οπτική.

Η τοποθέτηση Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα περιστατικά, υπερασπιζόμενος παράλληλα τη συνολική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Τύπο και τους δημοσιογράφους.

Για το περιστατικό με τον Νίκο Ελευθερόγλου, σημείωσε ότι ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως η επίμαχη φράση χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά και ότι στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο.

Σε ό,τι αφορά την έντονη αντιπαράθεση στον ραδιοφωνικό αέρα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι είχε προηγηθεί διάλογος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο υπουργός ανέπτυξε τις θέσεις και τις απόψεις του, ενώ οι τόνοι ανέβηκαν, όπως είπε, λόγω της φόρτισης που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, παράλληλα, στην περίοδο που ακολούθησε την τραγωδία των Τεμπών και στην, όπως χαρακτηριστικά είπε, «πρωτοφανή προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης, σημειώνοντας: «Δεν θέλω να προσωποποιήσω συμπεριφορές».

Αναφορικά, τέλος, με τα «καμπανάκια» που έχει χτυπήσει δημόσια η Ντόρα Μπακογιάννη για τη συμπεριφορά ορισμένων υπουργών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι, στο τέλος της ημέρας, αρμόδιος για την αξιολόγηση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο πρωθυπουργός.