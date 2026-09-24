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Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
14:27 - 24 Σεπ 2026

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Golden Age Capital ανακοινώνει το τελικό κλείσιμο του πρώτου της επενδυτικού ταμείου, Golden Age Capital Private Equity Fund I (ΑΚΕΣ) («Golden Age Fund I»). Οι συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων ανήλθαν σε €250 εκατ., ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των €200 εκατ., με την ισχυρή επενδυτική ζήτηση να υπερβαίνει το ανώτατο όριο άντλησης κεφαλαίων (hard cap).

Στο Golden Age Fund I συμμετέχουν περισσότεροι από 100 θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, με κύριο επενδυτή (anchor investor) την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Μεταξύ των επενδυτών συγκαταλέγονται κορυφαία εγχώρια και διεθνή family offices, διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες, συστημικές τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί.

Η Golden Age εστιάζει στην απόκτηση πλειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης σε κατακερματισμένες αγορές, εφαρμόζοντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Μέσω της στρατηγικής buy-and-build/consolidation, επιδιώκει να δημιουργήσει ηγετικούς ομίλους στην Ελλάδα που θα επεκταθούν και στο εξωτερικό.

Σε στενή συνεργασία με τους επιχειρηματίες, η Golden Age διαμορφώνει επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης (value creation plans) για κάθε επιχείρηση και στηρίζει έμπρακτα την υλοποίησή τους. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στην ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για την αναβάθμιση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

«Η επιτυχής άντληση 250 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψη του ανώτατου ορίου του Fund επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μας», δήλωσε ο Περικλής Μαζαράκης, Ιδρυτής και Managing Partner της Golden Age Capital. «Ευχαριστούμε τους επενδυτές μας για τη στήριξή τους και την ψήφο εμπιστοσύνης στην επενδυτική ευκαιρία που προσφέρει η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤΕ η οποία διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία του Fund. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε αυτή την ευκαιρία σε αποτελέσματα: με κεφάλαια, ουσιαστική επιχειρησιακή υποστήριξη και τη διεθνή μας εμπειρία, χτίζουμε μαζί με φιλόδοξους Έλληνες επιχειρηματίες ισχυρότερες επιχειρήσεις που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό», πρόσθεσε.

Το Golden Age Fund I έχει ήδη υλοποιήσει τρεις στρατηγικές επενδύσεις: στην αλυσίδα εστίασης «Ο Πρόεδρος», στη «Moving Doors», που δραστηριοποιείται στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη διαχείριση ακινήτων, και στην «Dr. Pharmacy», στον κλάδο των φαρμακείων. Μία τέταρτη επένδυση βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Ο τελικός στόχος του Fund είναι η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου 10–12 εταιρειών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την παρουσία τους στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά.

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