EQUALL-Πρόγραμμα ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας: Έναρξη 2ου κύκλου από την Πειραιώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Η Πειραιώς και το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν την έναρξη του 2ου κύκλου για το «EQUALL - Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας».

Η Πειραιώς υλοποιεί από τον Μάρτιο του 2026 τη νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, αναγνωρίζοντας ότι η ανασύσταση των εκτροφών, που καταστράφηκαν το προηγούμενο διάστημα από θεομηνίες και επιζωοτίες, αποτελεί κρίσιμη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πρόκληση για τον αγροτικό τομέα.

Ο 2ος κύκλος του Προγράμματος στοχεύει σε:

Ουσιαστική, ασφαλή και βιώσιμη ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών, όταν αυτό επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες της χώρας.

Επανεκκίνηση της εκτροφής ζώων σε εκμεταλλεύσεις, που επλήγησαν από θεομηνίες και επιζωοτίες.

Μακροχρόνια βιωσιμότητα μέσω συνεργατικών δράσεων των κτηνοτρόφων.

Διατήρηση της απασχόλησης σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές.

Υποστήριξη των οικογενειών, που έχασαν τις εκμεταλλεύσεις τους.

Διασφάλιση των κτηνοτροφικών προϊόντων και των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Το «Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς, που -μεταξύ άλλων- συμβάλλει στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών κοινοτήτων με έμφαση στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τις βιώσιμες πρακτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.