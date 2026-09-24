EQUALL-Πρόγραμμα ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας: Έναρξη 2ου κύκλου από την Πειραιώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Η Πειραιώς υλοποιεί από τον Μάρτιο του 2026 τη νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, αναγνωρίζοντας ότι η ανασύσταση των εκτροφών, που καταστράφηκαν το προηγούμενο διάστημα από θεομηνίες και επιζωοτίες, αποτελεί κρίσιμη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πρόκληση για τον αγροτικό τομέα.
Ο 2ος κύκλος του Προγράμματος στοχεύει σε:
- Ουσιαστική, ασφαλή και βιώσιμη ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών, όταν αυτό επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες της χώρας.
- Επανεκκίνηση της εκτροφής ζώων σε εκμεταλλεύσεις, που επλήγησαν από θεομηνίες και επιζωοτίες.
- Μακροχρόνια βιωσιμότητα μέσω συνεργατικών δράσεων των κτηνοτρόφων.
- Διατήρηση της απασχόλησης σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές.
- Υποστήριξη των οικογενειών, που έχασαν τις εκμεταλλεύσεις τους.
- Διασφάλιση των κτηνοτροφικών προϊόντων και των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Το «Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς, που -μεταξύ άλλων- συμβάλλει στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών κοινοτήτων με έμφαση στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τις βιώσιμες πρακτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.