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EQUALL-Πρόγραμμα ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας: Έναρξη 2ου κύκλου από την Πειραιώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:24 - 24 Σεπ 2026

EQUALL-Πρόγραμμα ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας: Έναρξη 2ου κύκλου από την Πειραιώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς και το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν την έναρξη του 2ου κύκλου για το «EQUALL - Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας».

Η Πειραιώς υλοποιεί από τον Μάρτιο του 2026 τη νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, αναγνωρίζοντας ότι η ανασύσταση των εκτροφών, που καταστράφηκαν το προηγούμενο διάστημα από θεομηνίες και επιζωοτίες, αποτελεί κρίσιμη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πρόκληση για τον αγροτικό τομέα.

Ο 2ος κύκλος του Προγράμματος στοχεύει σε:

  • Ουσιαστική, ασφαλή και βιώσιμη ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών, όταν αυτό επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές συνθήκες της χώρας.
  • Επανεκκίνηση της εκτροφής ζώων σε εκμεταλλεύσεις, που επλήγησαν από θεομηνίες και επιζωοτίες.
  • Μακροχρόνια βιωσιμότητα μέσω συνεργατικών δράσεων των κτηνοτρόφων.
  • Διατήρηση της απασχόλησης σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές.
  • Υποστήριξη των οικογενειών, που έχασαν τις εκμεταλλεύσεις τους.
  • Διασφάλιση των κτηνοτροφικών προϊόντων και των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Το «Πρόγραμμα ενίσχυσης της Αιγοπροβατοτροφίας» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς, που -μεταξύ άλλων- συμβάλλει στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών κοινοτήτων με έμφαση στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τις βιώσιμες πρακτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

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