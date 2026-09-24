Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αναδεικνύει τη διαχρονική και ουσιαστική σχέση της ναυτιλίας με το εμπόριο και τη μεγάλη ευκαιρία που έχει ο Πειραιάς να μετατρέψει τη διεθνή ναυτιλιακή του ισχύ σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα για ολόκληρη την πόλη.

Ο Πειραιάς δεν είναι απλώς μια πόλη που φιλοξενεί ένα μεγάλο λιμάνι. Είναι η ιστορική έδρα της ελληνικής ναυτιλίας και ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς, με ένα ολόκληρο οικοσύστημα επιχειρήσεων, υπηρεσιών, εργαζομένων και επαγγελματιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα.

Η σχέση, όμως, της ναυτιλίας με την πόλη μπορεί και πρέπει να γίνει ακόμη ισχυρότερη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ποσειδώνια, ένας θεσμός με βαθιές ρίζες στον Πειραιά, που εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ναυτιλιακές διοργανώσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η σύνδεση των Ποσειδωνίων με την πόλη από την οποία ξεκίνησαν και με τη μεγάλη ναυτιλιακή κοινότητα που έχει ως φυσική της έδρα τον Πειραιά.

Στόχος πρέπει να είναι, κατά τις ημέρες της διοργάνωσης, ένα μεγαλύτερο μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων, συναντήσεων και δράσεων να αγκαλιάζει την πόλη, ώστε το διεθνές κοινό των Ποσειδωνίων να γνωρίζει και να βιώνει περισσότερο τον σύγχρονο Πειραιά.

Γιατί η οικονομική δραστηριότητα που δημιουργείται γύρω από τη ναυτιλία πρέπει να διαχέεται περισσότερο στην τοπική αγορά, στην εστίαση, στις υπηρεσίες και στις εμπορικές επιχειρήσεις. Ναυτιλία και εμπόριο δεν αποτελούν δύο παράλληλους κόσμους. Αποτελούν κρίκους της ίδιας οικονομικής αλυσίδας.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης που θα ενώνει ακόμη περισσότερο λιμάνι, ναυτιλία, εμπόριο, τουρισμό, εστίαση και υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Ο Πειραιάς διαθέτει ένα πλεονέκτημα που ελάχιστες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν: συνδυάζει ένα παγκόσμιας εμβέλειας λιμάνι, μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές κοινότητες στον κόσμο και μία μεγάλη και ιστορική εμπορική αγορά. Πρέπει να ενώσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις δυνάμεις.

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι και τα Ποσειδώνια μπορούν να συνδεθούν ακόμη περισσότερο με την πόλη από την οποία ξεκίνησαν. Θέλουμε περισσότερη από την αξία που δημιουργεί η ναυτιλία να διαχέεται στην οικονομία της πόλης. Γιατί ένας πραγματικά ισχυρός ναυτιλιακός Πειραιάς πρέπει να σημαίνει και έναν ισχυρό εμπορικό Πειραιά».