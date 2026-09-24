ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της
Ναυτιλία
14:36 - 24 Σεπ 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αναδεικνύει τη διαχρονική και ουσιαστική σχέση της ναυτιλίας με το εμπόριο και τη μεγάλη ευκαιρία που έχει ο Πειραιάς να μετατρέψει τη διεθνή ναυτιλιακή του ισχύ σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα για ολόκληρη την πόλη.

Ο Πειραιάς δεν είναι απλώς μια πόλη που φιλοξενεί ένα μεγάλο λιμάνι. Είναι η ιστορική έδρα της ελληνικής ναυτιλίας και ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς, με ένα ολόκληρο οικοσύστημα επιχειρήσεων, υπηρεσιών, εργαζομένων και επαγγελματιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα.

Η σχέση, όμως, της ναυτιλίας με την πόλη μπορεί και πρέπει να γίνει ακόμη ισχυρότερη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ποσειδώνια, ένας θεσμός με βαθιές ρίζες στον Πειραιά, που εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ναυτιλιακές διοργανώσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η σύνδεση των Ποσειδωνίων με την πόλη από την οποία ξεκίνησαν και με τη μεγάλη ναυτιλιακή κοινότητα που έχει ως φυσική της έδρα τον Πειραιά.

Στόχος πρέπει να είναι, κατά τις ημέρες της διοργάνωσης, ένα μεγαλύτερο μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων, συναντήσεων και δράσεων να αγκαλιάζει την πόλη, ώστε το διεθνές κοινό των Ποσειδωνίων να γνωρίζει και να βιώνει περισσότερο τον σύγχρονο Πειραιά.

Γιατί η οικονομική δραστηριότητα που δημιουργείται γύρω από τη ναυτιλία πρέπει να διαχέεται περισσότερο στην τοπική αγορά, στην εστίαση, στις υπηρεσίες και στις εμπορικές επιχειρήσεις. Ναυτιλία και εμπόριο δεν αποτελούν δύο παράλληλους κόσμους. Αποτελούν κρίκους της ίδιας οικονομικής αλυσίδας.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης που θα ενώνει ακόμη περισσότερο λιμάνι, ναυτιλία, εμπόριο, τουρισμό, εστίαση και υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Ο Πειραιάς διαθέτει ένα πλεονέκτημα που ελάχιστες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν: συνδυάζει ένα παγκόσμιας εμβέλειας λιμάνι, μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές κοινότητες στον κόσμο και μία μεγάλη και ιστορική εμπορική αγορά. Πρέπει να ενώσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις δυνάμεις.

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι και τα Ποσειδώνια μπορούν να συνδεθούν ακόμη περισσότερο με την πόλη από την οποία ξεκίνησαν. Θέλουμε περισσότερη από την αξία που δημιουργεί η ναυτιλία να διαχέεται στην οικονομία της πόλης. Γιατί ένας πραγματικά ισχυρός ναυτιλιακός Πειραιάς πρέπει να σημαίνει και έναν ισχυρό εμπορικό Πειραιά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ
Πολιτική

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων

Gastrosophy Fest powered by Protergia Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Gastrosophy Fest powered by Protergia Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπουζνά: Νέες εισαγωγές στην Ελλάδα βλέπει η Euronext – Η ναυτιλία στο προσκήνιο
Αναλύσεις

Μπουζνά: Νέες εισαγωγές στην Ελλάδα βλέπει η Euronext – Η ναυτιλία στο προσκήνιο

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα, εκκενώνεται το κτήριο
Ειδήσεις

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα, εκκενώνεται το κτήριο

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης
Επιχειρήσεις

Συνάντηση ΕΣΠ με το Δήμαρχο Πειραιά: Στο επίκεντρο η αγορά και η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης

Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Η ναυτιλιακή ισχύς φέρνει και ευθύνη για τις θάλασσες
Πολιτική

Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Η ναυτιλιακή ισχύς φέρνει και ευθύνη για τις θάλασσες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:08

Γαλλία και Γερμανία σε διαφορετικές γραμμές για το «Made in EU»

Ειδήσεις
24/09/2026 - 16:04

Πυρκαγιά στη Φθιώτιδα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:48

Η Ρωσία χαιρετίζει την πρόσκληση Τραμπ για τους G20 – Σκεπτική η Ευρώπη

Ναυτιλία
24/09/2026 - 15:26

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS) και Πληροφόρησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/09/2026 - 15:22

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:15

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλιστικό πύραυλο και drone

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/09/2026 - 15:04

Το Kia PV5 ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Αναλύσεις
24/09/2026 - 15:03

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 15:00

Χρέος $365 τρισ. και τόκοι $3,3 τρισ.: Ο νέος πονοκέφαλος της παγκόσμιας οικονομίας

Ειδήσεις
24/09/2026 - 14:57

Δύο άνδρες στο νοσοκομείο από εισπνοή καπνών στις εργασίες κατεδάφισης του θεάτρου Badminton

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/09/2026 - 14:50

Προεκλογική αντιγήρανση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/09/2026 - 14:47

Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/09/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Αδιανόητες οι δηλώσεις Γεωργιάδη περί μπάφου

Περιβάλλον
24/09/2026 - 14:44

Focus Bari: Πώς βλέπουν οι Έλληνες την κλιματική αλλαγή – Ανησυχία, δράση και προσδοκίες από τους θεσμούς

Ναυτιλία
24/09/2026 - 14:36

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Η δύναμη της ναυτιλίας μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την πόλη που αποτελεί το σπίτι της

Πολιτική
24/09/2026 - 14:32

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 14:27

Golden Age Capital: Τελικό κλείσιμο του πρώτου fund στα €250 εκατ. για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/09/2026 - 14:26

Gastrosophy Fest powered by Protergia Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/09/2026 - 14:24

EQUALL-Πρόγραμμα ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας: Έναρξη 2ου κύκλου από την Πειραιώς και το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Πολιτική
24/09/2026 - 14:18

Καρυστιανού: Αγαπάω την Ελλάδα, αλλά αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω 

Εμπορεύματα
24/09/2026 - 14:17

Συνεχίζεται το ανοδικό «ράλι» στο πετρέλαιο - Κοντά στα $105 το Brent

Ναυτιλία
24/09/2026 - 14:13

Τουρκικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λαυρίου: «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή»

Πολιτική
24/09/2026 - 14:04

Κάλυψη Μαρινάκη στον Γεωργιάδη για τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους και τους... μπάφους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 13:46

Μεσσηνία: Πώς η αναβίωση του παραδοσιακού τρύγου γίνεται πόλος έλξης για τον επισκέπτη

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:39

Βουλευτές της ΝΔ «στα κάγκελα»

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:34

The National Interest: 20.000 προσομοιώσεις της SpearMind για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 13:21

Metlen: «Compliance Team of the Year 2026» η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ανεμοδείκτης
24/09/2026 - 13:17

Το τρυπάνι στο Ιόνιο... φόντο στην προεκλογική εκστρατεία Μητσοτάκη

Οικονομία
24/09/2026 - 13:13

Θεοδωρικάκος: Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων

Νομίσματα
24/09/2026 - 13:06

Αιμορραγεί η αγορά crypto – Το Litecoin κόντρα στο ρεύμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ