Τροχαία Αττικής: 7.780 παραβάσεις και 27 συλλήψεις στο επταήμερο

Νέα ειδική επιχείρηση σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων και των τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος αστυνομικοί από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και από τα Τμήματα Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 34.896 αλκοολομετρήσεις. Από αυτές προέκυψαν 271 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν 9 οδηγοί που διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ένδειξη να ξεπερνά τα 0,60 mg/l.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές βεβαίωσαν 7.780 παραβάσεις για διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων, οι παραβάσεις αφορούσαν την υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, την παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και την οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, μεταξύ άλλων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ακινητοποιήθηκαν 968 οχήματα, από τα οποία 115 μεταφέρθηκαν με γερανό. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση 1.271 αδειών ικανότητας οδήγησης και 386 αδειών κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αντιστοιχούν σε μόλις 0,78% του συνολικού αριθμού των ελέγχων.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει εκ νέου ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.