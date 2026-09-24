Χρηστίδης: Η κυβέρνηση δίνει χρήματα σε λίγους, ενώ οι πολλοί αγωνιούν για ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ

Την ανάγκη οι πόροι που διαθέτει η χώρα να φτάνουν στην κοινωνία και να μεταφράζονται σε ουσιαστική στήριξη για τους πολίτες, τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (24/9).

«Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία δεν δίνει τα χρήματα στους πολλούς, τα κρατάει για συγκεκριμένη διαχείριση. Πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πέσει από το Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρα. Είναι περίπου το 20% του ΑΕΠ. Αυτό βλέπουμε ότι δημιουργεί τεράστιο ζήτημα, γιατί δεν φτάνει στη βάση της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο κ. Χρηστίδης μιλώντας στο ERTnews και συμπλήρωσε:

«Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε έναν συνταξιούχο, ο οποίος με σταματάει στον δρόμο και μου λέει τι πρέπει να επιλέξω, αν θα πληρώσω το φάρμακό μου, το σούπερ μάρκετ ή το ρεύμα και να ξέρω ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορούσε να το κάνει αυτό πράξη και δεν το έχει κάνει. Ούτε μπορώ να απαντήσω σε έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία στην Καλλιθέα, στη Δάφνη και στο Ζωγράφου γιατί μειώνεται το τέλος επιτηδεύματος οπουδήποτε αλλού στην πατρίδα μας και όχι στην Αττική».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην ανάγκη μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει σε τουλάχιστον επτά ευρωπαϊκές χώρες και θα μπορούσε η κυβέρνηση να το έχει μειώσει ήδη. Έχει κάνει μια επιλογή η κυβέρνηση να αξιοποιήσει ένα κομμάτι των δυνατοτήτων που έχει προς άλλες κατευθύνσεις, αλλά όχι θεσμικά, με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και το ΦΠΑ», σχολίασε.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε ζητήσει τη μείωση του ΕΦΚ από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σήμερα - όπως σημείωσε - η ίδια δεν το κάνει.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τις συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της Κεντροαριστεράς, σημείωσε:

«Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδείχτηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι τακτική και να χρησιμοποιήσει. Aπό το 2019 μέχρι το 2023 έχει χάσει σε ό,τι εκλογές έγιναν, είτε ήταν εθνικές, είτε ήταν ευρωεκλογές είτε ήταν αυτοδιοικητικές. Αυτές οι ήττες έστρωσαν το χαλί στον κ. Μητσοτάκη. Άρα ο τελευταίος που θα μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει τη νίκη στην Κεντροαριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας. Επίσης, μου κάνει εντύπωση ότι για ακόμα μία φορά ο κ. Τσίπρας, όπως και τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., επιλέγουν να επιτεθούν κυρίως έναντι του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη και αφήνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο απυρόβλητο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, θέτοντας το ζήτημα της θεσμικής συζήτησης για τον όρο της γυναικοκτονίας.

«Αυτή η κυβέρνηση έχει αλλάξει τους Ποινικούς Κώδικες σε μια σειρά από άρθρα και σχεδόν σε όλα έχει επιβαρύνει τις ποινές. Εδώ έχουμε από την αρχή του χρόνου 15 γυναικοκτονίες. Γιατί αρνείται η κυβέρνηση τη συζήτηση για τον όρο “γυναικοκτονία”; Εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα για τα πραγματικά ζητήματα, να αλλάξουμε την κουλτούρα, να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες», επεσήμανε.

Ως βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών, μετέφερε την αγανάκτηση των πολιτών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν 27 μαθητές σε κάθε τάξη και μπορεί να φτάσουν και μέχρι τους 30 μαθητές. Μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή τόσα παιδιά μάθημα σε μια τάξη, όταν ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής γυρίζει δύο και τρία σχολεία; Γίνονται καταλήψεις κάθε μέρα στον Νότιο Τομέα. Υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 σχολεία στα οποία γονείς και μαθητές μαζί διαμαρτύρονται. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση;», κατέληξε.