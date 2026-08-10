Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα.
Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα εναέρια μέσα.
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Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες.
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