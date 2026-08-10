Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες, κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό. Οι κάτοικοι εκεί έλαβαν 112 για εκκένωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

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Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

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