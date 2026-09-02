Κάρυστος: Σε πλήρη εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες – Επιχειρούν 18 εναέρια μέσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο.

Το μέτωπο παραμένει ενεργό στην περιοχή κοντά στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, με την εικόνα να παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται εφησυχασμός.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, καθώς βασικός στόχος είναι να περιοριστεί και να οριοθετηθεί η φωτιά πριν από τη δύση του ηλίου, οπότε και ολοκληρώνονται οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν συνολικά 18 εναέρια μέσα, εκ των οποίων πέντε ελικόπτερα και 13 αεροσκάφη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τη σταθεροποίηση του μετώπου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς.