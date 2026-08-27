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Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:46 - 27 Αυγ 2026

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Reporter.gr Newsroom
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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο επιβατικό κοινό της Αττικής η ολική διακοπή λειτουργίας του συστήματος τηλεματικής των αστικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την άφιξη των οχημάτων και την πορεία των δρομολογίων.

Το σύστημα τηλεματικής παρέχει, μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων στις στάσεις αλλά και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το πού βρίσκεται κάθε λεωφορείο, σε πόση ώρα αναμένεται να φτάσει, καθώς και για τη συχνότητα των δρομολογίων και πιθανές καθυστερήσεις.

Ωστόσο, από τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Αυγούστου το σύστημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις ηλεκτρονικές οθόνες των στάσεων εμφανίζονται μηνύματα όπως «δοκιμαστική λειτουργία» ή «πιλοτική λειτουργία», χωρίς να παρέχεται η συνήθης ενημέρωση για τα επερχόμενα δρομολόγια.

Ως αποτέλεσμα, οι επιβάτες είναι αναγκασμένοι να περιμένουν χωρίς να γνωρίζουν πότε ακριβώς θα φτάσει το επόμενο λεωφορείο, καθώς δεν μπορούν να πληροφορηθούν αν η αναμονή θα διαρκέσει λίγα λεπτά ή πολύ περισσότερο.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Λίγο μετά τις 11:00, ο ΟΑΣΑ ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ αναφέρει:

«Το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση.

Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

Την ίδια ώρα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η δυσλειτουργία να συνδέεται με κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως μέχρι στιγμής.

Οι τεχνικοί του ΟΑΣΑ συνεχίζουν τις εργασίες προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος και να αποκατασταθεί η λειτουργία της τηλεματικής.

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