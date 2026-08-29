Κως: Χειροπέδες σε 36χρονο για ηλεκτροσυγκόλληση σε ημέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Στην Κω συνελήφθη σήμερα, Σάββατο, ένας 36χρονος από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε σημείο κοντά σε βλάστηση, την ώρα που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς στην περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, παραβιάζοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις πυροπροστασίας.

Πρόστιμο 3.000 ευρώ

Σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Η επέμβαση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η πραγματοποίηση εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος.