Κως: Χειροπέδες σε 36χρονο για ηλεκτροσυγκόλληση σε ημέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, παραβιάζοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις πυροπροστασίας.
Πρόστιμο 3.000 ευρώ
Σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Η επέμβαση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η πραγματοποίηση εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος.