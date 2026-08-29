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Κως: Χειροπέδες σε 36χρονο για ηλεκτροσυγκόλληση σε ημέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Ειδήσεις
18:35 - 29 Αυγ 2026

Κως: Χειροπέδες σε 36χρονο για ηλεκτροσυγκόλληση σε ημέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κω συνελήφθη σήμερα, Σάββατο, ένας 36χρονος από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε σημείο κοντά σε βλάστηση, την ώρα που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς στην περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο.  

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, παραβιάζοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις πυροπροστασίας.

Πρόστιμο 3.000 ευρώ

Σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Η επέμβαση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η πραγματοποίηση εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

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