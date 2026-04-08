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Πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
Ειδήσεις
16:55 - 08 Απρ 2026

Πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Reporter.gr Newsroom
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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς την Μεγάλη Τετάρτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο σπουδαίος Σέρβος τεχνικός ταλαιπωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από νεφρική νόσο, έχοντας υποβληθεί μάλιστα σε μεταμόσχευση νεφρού στη Λευκορωσία το 2025. Πριν από περίπου έναν μήνα εισήχθη στο νοσοκομείο με επιπλοκές σε καρδιά και πνεύμονες, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται σταδιακά μέχρι που κατέληξε τη Μεγάλη Τετάρτη.

Γεννημένος στην Ποντγκόριτσα, ο Βουγιόσεβιτς ξεκίνησε την προπονητική του πορεία το 1976 από τα τμήματα υποδομής της Παρτίζαν. Η πρώτη του εμπειρία ως πρώτος προπονητής ήρθε στην OKK Βελιγραδίου, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε και στη Μλάντοστ Ζέμουν. Επέστρεψε στην Παρτίζαν ως βοηθός (1985-1987) και αργότερα ως πρώτος προπονητής, οδηγώντας την ομάδα σε σημαντικές διακρίσεις, όπως το Κύπελλο Κόρατς και το Κύπελλο Γιουγκοσλαβίας.

Στην πλούσια καριέρα του κάθισε επίσης στους πάγκους ομάδων όπως η Γρανάδα, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπρέσια, η Πιστόια, η Πεζάρο και η Ράντνιτσκι, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το παλμαρέ του είναι εντυπωσιακό, με πέντε τίτλους ABA League, πολλαπλά πρωταθλήματα σε Γιουγκοσλαβία, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και κύπελλα και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Ξεχωρίζει η σεζόν 2008-09, όταν αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της EuroLeague.

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