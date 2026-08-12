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Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν
Χρηματιστήρια
10:44 - 12 Αυγ 2026

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Reporter.gr Newsroom
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Μικτά είναι τα πρόσημα στις ευρωαγορές την Τετάρτη (12/8) με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν και σήμερα την ανοδική τους πορεία λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή. 

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 661,03 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται σε αναζήτηση κατεύθυνσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,08% στις 26,427.89 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% στις 10,836.01 μονάδες, ενώ αντίστοιχα ο γαλλικός CAC χάνει 0,17% στις 8,700.46 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ καταγράφει μείωση 0,16% στις 20,183.17 μονάδες. Αντίθετα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,14% στις 53,771.00 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των κλαδικών δεικτών στις επιμέρους περιφερειακές αγορές κινείται σε θετικό έδαφος, με τον τεχνολογικό κλάδο να ενισχύεται σχεδόν κατά 0,8%, ενώ ακολουθούν οι μετοχές του κατασκευαστικού κλάδου και του κλάδου βασικών πρώτων υλών, οι οποίες καταγράφουν αμφότερες άνοδο σχεδόν 0,7%.

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