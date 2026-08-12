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ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων
Εργασιακά
11:13 - 12 Αυγ 2026

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

Reporter.gr Newsroom
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Έως την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 23:59, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για το νέο «ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης), ηλικίας 25-54 ετών, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας από 25 έως και 54 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Οι συνολικά 1.000 ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές καθορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και στα 1.200 ευρώ για όσους ανήκουν στην κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ).

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ: [Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης](https://vet.dypa.gov.gr/dypa-app?utm_source=chatgpt.com)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να επιλέξει μία κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία υπηρεσία τοποθέτησης.

Τα κριτήρια κατάταξης

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης. Αυτά είναι:

  • η διάρκεια της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες,
  • ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, με ανώτατο όριο τα πέντε τέκνα,
  • η ύπαρξη ανήλικων τέκνων με αναπηρία (ΑμεΑ),
  • η επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των 12 μηνών,
  • η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, με ανώτατο όριο το ένα πρόγραμμα,
  • η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο, και
  • η ατομική δομημένη συνέντευξη.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που ενδέχεται να απαιτηθούν, καθώς και τον καθορισμό του μηχανισμού ελέγχου τους.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι βαθμολογούνται και κατατάσσονται, ενώ η τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες θέσεις πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ: [ΔΥΠΑ](http://www.dypa.gov.gr?utm_source=chatgpt.com)

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