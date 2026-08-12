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ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI
Αναλύσεις
10:09 - 12 Αυγ 2026

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,29% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2614,44 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αναβαθμίστηκε στα 307,1 εκ. ευρώ.

Οι αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών οδήγησαν από νωρίς, περί τις 11πμ, το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2614,44 μονάδων. Όμως, οι αγοραστές ανέλαβαν στη συνέχεια την υπεροπλία και με οδηγό την Alpha, τη Helleniq Energy, την ΕΥΔΑΠ και την Credia οδήγησαν σε συνεχή ανοδική πορεία το ΓΔ που κατέγραψε υψηλό ημέρας στις 2621 μονάδες περί τις 2μμ.

Στις δημοπρασίες τα κέρδη μειώθηκαν ελαφρά. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,827% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά ενόψει της αναπτέρωσης των ελπίδων για συμφωνία στη Μ. Ανατολή. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,31%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+0,98%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+4,62%), η Credia (+4,26%), η ΔΕΗ (+1,56%), η Metlen (+1,61%), η Optima (+2,06%), η ΕΛΧΑ (+1,37%), η ΕΥΔΑΠ (+5,89%) και το Jumbo (+0,82%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Τιτάν (-1,25%), ο ΟΤΕ (- 0,56%), ο Aktor (-4,10%) και η Cenergy (-0,18%). Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν.

Πτώση στη Wall Street μετά την δήλωση του γραμματέα του ιρανικού συμβουλίου ασφαλείας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης. Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ στο Euronext Athens με τα βλέμματα στραμμένα στις βραδινές ανακοινώσεις του MSCI για τη σύνθεση των δεικτών με τη βάσιμη προσδοκία να γίνουν 10 οι εταιρείες του ελληνικού δείκτη με την προσθήκη της Motor Oil.

Επιχειρηματικά νέα

ElvalHalcor: Στήριξε το έργο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Σχολής Πεζικού στη Χαλκίδα. Ανέλαβε τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του Διοικητηρίου της Σχολής, καθώς και την ανακαίνιση του ισογείου και της εσωτερικής σκάλας του Διοικητηρίου, προκειμένου να εκτεθούν και αναδειχθούν σημαντικά κειμήλια εθνικού ενδιαφέροντος.

Scope Rating: Οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες — Εθνική (BBB+/Stable), Alpha Bank(BBB/Stable), Eurobank και Πειραιώς— παρουσίασαν ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο, επισημαίνει ανάλυση της. Αναθεώρησε προς τα πάνω κατά 10 μονάδες βάσης τις εκτιμήσεις μας για τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου σε σχέση με το Greek Bank Outlook του Μαρτίου, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια Euribor θα αντισταθμίσουν τη συμπίεση των περιθωρίων στις νέες χορηγήσεις. Αναμένουμε επίσης υψηλότερη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και αμοιβές, λόγω της δυναμικής στις πωλήσεις προϊόντων wealth management και προστασίας, καθώς και στον τομέα του transaction banking.

Ιούνιος: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα €3,55 δισ., από €3,299 δισ. που ήταν στο τέλος του περασμένου έτους λόγω οι εκκρεμών επιστροφών φόρων, συντηρώντας το πρόβλημα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί στην αγορά. Προς τους ιδιώτες, μειώθηκαν κατά €237 εκ. σε σχέση με τον Μάιο, και διαμορφώθηκαν στα €2,762 δισ. από €2,999 δις, που ήταν πριν από έναν μήνα.

ΕΦΚΑ: Οι οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ανήλθαν στα €52,42 δισ. στο 2ο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση €639,1 εκ. μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο και €2,13 δισ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Helleniq Energy: Προχωρεί σε συστηματικό "ξεσκαρτάρισμα" του δικτύου πρατηρίων της στην ελληνική αγορά προχωρά με στόχο ένα μικρότερο αλλά αποδοτικότερο δίκτυο, στο οποίο θα περιορίζεται η παρουσία ζημιογόνων ή χαμηλής απόδοσης σημείων και θα ενισχύονται τα πρατήρια με καλύτερα οικονομικά χαρακτηριστικά.

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