ABOUT YOU Marketplace: Πρεμιέρα στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 πωλητές

Στην ελληνική αγορά επεκτείνει τη λειτουργία του Marketplace η ABOUT YOU, ανοίγοντας την πλατφόρμα της σε εξωτερικούς πωλητές. Περισσότεροι, δε, από 900 sellers έχουν ήδη ενταχθεί στην υπηρεσία, προσθέτοντας πάνω από 160.000 προϊόντα στη διαθέσιμη συλλογή του aboutyou.gr.

Όπως αναφέρεται μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση, η νέα λειτουργία δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικά brands και retailers να πωλούν απευθείας μέσω της πλατφόρμας, ενώ παράλληλα τους ανοίγει το δρόμο προς καταναλωτές σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Πάνω από 900 sellers στο λανσάρισμα

Σημειώνεται ότι η ABOUT YOU δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2021, ενώ με το Marketplace να αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας της, επιτρέποντας πλέον σε τρίτους πωλητές να διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσα από την πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, περισσότεροι από 900 πωλητές έχουν ήδη ενταχθεί στο ελληνικό Marketplace. Η είσοδός τους προσθέτει περισσότερα από 160.000 προϊόντα, διευρύνοντας σημαντικά την ποικιλία που είναι διαθέσιμη στο ελληνικό κοινό.

«Το Marketplace μας υποδέχεται ευρωπαϊκά fashion brands κάθε μεγέθους», αναφέρει ο Tarek Müller, συνιδρυτής και Co-CEO του ABOUT YOU Group. Όπως σημειώνει, στην πλατφόρμα μπορούν να βρουν χώρο τόσο καθιερωμένα όσο και niche brands, αλλά και νεότερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Εγγραφή χωρίς ελάχιστο όριο πωλήσεων

Η εγγραφή των sellers γίνεται μέσω του ABOUT YOU Seller Center, χωρίς ελάχιστο όριο εσόδων ή περιορισμό στον αριθμό των προϊόντων που μπορούν να διαθέσουν.

Η διαδικασία onboarding, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι πωλητές μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα ανεβάζουν και θα διαχειρίζονται τα προϊόντα τους, από manual uploads έως integrations μέσω Shopify και λύσεων όπως οι Tradebyte, Baselinker και Neteven, αλλά και απευθείας σύνδεση μέσω API.

Οι sellers αναλαμβάνουν οι ίδιοι το fulfillment και τη διαχείριση των παραγγελιών, ενώ οι διαδικασίες αποστολών και επιστροφών ακολουθούν τα πρότυπα της ABOUT YOU.

Από την ελληνική αγορά στην Ευρώπη

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Marketplace, όπως τονίζεται, είναι ότι η παρουσία ενός πωλητή στην ελληνική πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για επέκταση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η ABOUT YOU διαθέτει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες σε 26 ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας στους sellers τη δυνατότητα να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση πέρα από την Ελλάδα.

Στο aboutyou.gr είναι ήδη διαθέσιμα περισσότερα από 1.500 brands, ενώ συνολικά η πλατφόρμα διαθέτει περίπου 1 εκατομμύριο προϊόντα από σχεδόν 5.000 brands στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Η ABOUT YOU και η SCAYLE

Η ABOUT YOU αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους online retailers μόδας και lifestyle στην Ευρώπη, με έμφαση στις mobile αγορές και στο νεότερο, trend-led κοινό.

Ο Όμιλος ABOUT YOU δραστηριοποιείται παράλληλα στον χώρο του B2B μέσω της SCAYLE, η οποία παρέχει τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου σε brands και retailers. Περίπου 350 online καταστήματα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της SCAYLE, μεταξύ άλλων οι Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann και FC Bayern.

Στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ανήκει πλέον και η SCAYLE Payments, που παρέχει υπηρεσίες και λύσεις πληρωμών για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Από το 2025, η ABOUT YOU αποτελεί πλήρη θυγατρική της Zalando SE.