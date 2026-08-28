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ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας στις 31/8 στο Υπουργείο Οικονομικών
Ειδήσεις
14:57 - 28 Αυγ 2026

ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας στις 31/8 στο Υπουργείο Οικονομικών

Reporter.gr Newsroom
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στις 13:30, έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Νίκης 5-7 στο Σύνταγμα.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, με την Ομοσπονδία να εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να ζητά τη νομοθετική επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

• την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού

• πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας

• κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

• χορήγηση του "κλεμμένου" μισθολογικού κλιμακίου

• πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

• προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».

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