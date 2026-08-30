ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Νίκης 5-7 στο Σύνταγμα, πραγματοποιεί αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13:30, η ΑΔΕΔΥ.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζει «απαράδεκτη», ενώ βασικό αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων είναι η επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την επαναφορά των δύο επιπλέον μισθών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η Ομοσπονδία καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση του ΣτΕ και διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική παρέμβαση.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση της η ΑΔΕΔΥ, συνεχίζει τις διεκδικήσεις της για:

την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού

πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας

κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

χορήγηση του "κλεμμένου” μισθολογικού κλιμακίου

πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού".