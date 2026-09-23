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Μετεγκατάσταση: Έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Ειδήσεις
22:30 - 23 Σεπ 2026

Μετεγκατάσταση: Έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Reporter.gr Newsroom
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Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» επεκτείνεται σε νέες περιοχές της Ελλάδας, με οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για οικογένειες και πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές.

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αναφερόμενη στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη στήριξη του Καστελλόριζου, η υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των ακριτικών περιοχών δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε οικονομικά κίνητρα, αλλά απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων σε υπηρεσίες, υποδομές και συνθήκες διαβίωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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