Μετεγκατάσταση: Έως 10.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε ακριτικές περιοχές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
Αναφερόμενη στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη στήριξη του Καστελλόριζου, η υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των ακριτικών περιοχών δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε οικονομικά κίνητρα, αλλά απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων σε υπηρεσίες, υποδομές και συνθήκες διαβίωσης.
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