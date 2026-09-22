Μιχαηλίδου: Δυνατότητες σύμπραξης εξετάστηκαν στη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της παρουσίας της στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας στον τομέα της Πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συζήτησαν τη δυνατότητα σύμπραξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και Πολιτείας για την ανάπτυξη νέων δομών αναπηρίας, αξιοποιώντας την κοινωνική παρουσία και το δίκτυο της Εκκλησίας σε συνδυασμό με τα εργαλεία και τις πολιτικές του κράτους.

Η συζήτηση επεκτάθηκε συνολικά στα ζητήματα κοινωνικής φροντίδας που απασχολούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, με έμφαση στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας, τον αυτισμό, αλλά και την κοινωνική ένταξη και ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών. Παράλληλα, η Υπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκαν στον διαχρονικό δεσμό της Ομογένειας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής με την Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία της σχέσης αυτής, που προσφέρει και τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειρίας και καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε: «Η καρδιά μας είναι στην πατρίδα. Το όραμά μας είναι πώς θα μπορέσουμε να φροντίσουμε την πατρίδα», ενώ αναφερόμενος στην πορεία της χώρας τόνισε: «Μας παρηγορεί ότι η πατρίδα πάει καλά και ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται. Η Πολιτεία έχει φέρει μια σταθερότητα».

Από την πλευρά της, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «Στην Πρόνοια χρειαζόμαστε περισσότερες δυνάμεις μαζί. Η Εκκλησία βρίσκεται διαχρονικά κοντά στον άνθρωπο και έχει ισχυρή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες. Θέλουμε αυτή τη δύναμη να τη συνδυάσουμε με τις δυνατότητες της Πολιτείας, ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερες δομές για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη.»

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή πρόθεση να διερευνηθούν συγκεκριμένα επόμενα βήματα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.