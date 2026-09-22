ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιχαηλίδου: Δυνατότητες σύμπραξης εξετάστηκαν στη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο
Πολιτική
23:45 - 22 Σεπ 2026

Μιχαηλίδου: Δυνατότητες σύμπραξης εξετάστηκαν στη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της παρουσίας της στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας στον τομέα της Πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συζήτησαν τη δυνατότητα σύμπραξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και Πολιτείας για την ανάπτυξη νέων δομών αναπηρίας, αξιοποιώντας την κοινωνική παρουσία και το δίκτυο της Εκκλησίας σε συνδυασμό με τα εργαλεία και τις πολιτικές του κράτους.

Η συζήτηση επεκτάθηκε συνολικά στα ζητήματα κοινωνικής φροντίδας που απασχολούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, με έμφαση στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας, τον αυτισμό, αλλά και την κοινωνική ένταξη και ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών. Παράλληλα, η Υπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκαν στον διαχρονικό δεσμό της Ομογένειας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής με την Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία της σχέσης αυτής, που προσφέρει και τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειρίας και καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε: «Η καρδιά μας είναι στην πατρίδα. Το όραμά μας είναι πώς θα μπορέσουμε να φροντίσουμε την πατρίδα», ενώ αναφερόμενος στην πορεία της χώρας τόνισε: «Μας παρηγορεί ότι η πατρίδα πάει καλά και ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται. Η Πολιτεία έχει φέρει μια σταθερότητα».

Από την πλευρά της, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «Στην Πρόνοια χρειαζόμαστε περισσότερες δυνάμεις μαζί. Η Εκκλησία βρίσκεται διαχρονικά κοντά στον άνθρωπο και έχει ισχυρή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες. Θέλουμε αυτή τη δύναμη να τη συνδυάσουμε με τις δυνατότητες της Πολιτείας, ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερες δομές για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη.»

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή πρόθεση να διερευνηθούν συγκεκριμένα επόμενα βήματα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες

Μιχαηλίδου: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς όλα τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς όλα τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

Χρηστίδης: 41.129 παιδιά έμειναν χωρίς voucher για ΚΔΑΠ - Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση
Πολιτική

Χρηστίδης: 41.129 παιδιά έμειναν χωρίς voucher για ΚΔΑΠ - Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας
Πολιτική

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/09/2026 - 23:45

Μιχαηλίδου: Δυνατότητες σύμπραξης εξετάστηκαν στη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 23:24

Μακρόν στον ΟΗΕ κατά Τραμπ: «Υποτιθέμενη ειρήνη» στη Γάζα – Το θέαμα μας ντροπιάζει όλους

Ειδήσεις
22/09/2026 - 23:15

Ουγγαρία: Στο Κοινοβούλιο η άρση ασυλίας Μάγιαρ και δύο πρώην υπουργών του Όρμπαν

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 23:14

Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για Nasdaq με φόντο την πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
22/09/2026 - 23:12

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: Η ενεργειακή εκεχειρία ως πρώτο βήμα για το τέλος του πολέμου

Εργασιακά
22/09/2026 - 22:59

ΥΠΕΚΑ: Νέα εκδήλωση «REBRAIN GREECE» – Πρόσκληση συμμετοχής στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
22/09/2026 - 22:40

Κομισιόν: Νέο σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας με υποχρεωτικές περικοπές ρεύματος

Υγεία
22/09/2026 - 22:23

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πλένετε το ωμό κρέας πριν το μαγείρεμα

Ειδήσεις
22/09/2026 - 22:20

ΔΟΑΕ: Η Ελλάδα εξελέγη στο Συμβούλιο των Διοικητών για την περίοδο 2026-2028

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 21:59

Autohellas: Στο 61,28% αυξήθηκε το ποσοστό της Main Stream S.A.

Ειδήσεις
22/09/2026 - 21:28

Κούβα: Κατηγορεί τον Τραμπ για «ψεύδη και συκοφαντίες» - Είμαστε ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα

Τεχνολογία
22/09/2026 - 21:26

Ο Τραμπ κάνει... rebranding στην AI και δοκιμάζει τον όρο «Υπερνοημοσύνη»

Magazino
22/09/2026 - 21:21

Πώς να ανακοινώσετε την εγκυμοσύνη στα παιδιά σας – Οδηγός ανά ηλικία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 21:15

Συμφωνία Τραμπ με Δανία και Γροιλανδία: Ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στην Αρκτική

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/09/2026 - 20:58

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Το ελληνικό εμπόριο αποκτά τη δική του πυξίδα

Ειδήσεις
22/09/2026 - 20:50

ΕΕ: Ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τρία χρόνια – Εκτός λίστας δύο ολιγάρχες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 20:38

Δημοσκόπηση ALCO: 51% ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία – Σημαντική η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 20:20

Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος παρά τις πιέσεις από Ιράν και πετρέλαιο – Τι φοβούνται οι επενδυτές

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:59

Ευρωζώνη: «Βουτιά» στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο – Στις -16,5 μονάδες ο δείκτης

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:45

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επικαλέστηκε το «διεθνές δίκαιο» για το Αιγαίο - Επέμεινε σε λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

Ναυτιλία
22/09/2026 - 19:30

18ο Ετήσιο Capital Link Shipping & Marine Services Forum

Ειδήσεις
22/09/2026 - 19:15

ΕΕ: Άλμα 55,8% στις εισαγωγές πετρελαίου το β’ τρίμηνο - Στο 63,2% το αμερικανικό LNG

Magazino
22/09/2026 - 19:05

Messi – Escarrer: Νέα σχέδια στο Μαϊάμι για τα MiM Hotels της Meliá Collection

Ειδήσεις
22/09/2026 - 18:46

Βυτιοφόρο άδειαζε επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλημα στον Κηφισό – Ε.Ι. Παπαδοπούλου: Δεν ανήκει στον στόλο μας

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:38

Orilina: Απέκτησε την Γερανίου Αναπτυξιακή έναντι 6,9 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 18:27

Το δίλημμα Τραμπ στον ΟΗΕ: «Να εξαλείψω» το Ιράν ή να καταλήξω σε συμφωνία;

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 18:08

ΟΤΕ: Ομολογιακό €350 εκατ. με λήξη το 2029 – Πλήρης ανάληψη από Deutsche Telekom

Πολιτική
22/09/2026 - 18:06

Θεοδωρικάκος: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για σύγχρονα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ανακοινώσεις
22/09/2026 - 17:56

ΑΛΟΥΜΥΛ: Άλμα 45,2% στο EBITDA και υπερδιπλασιασμός των κερδών στα €19,2 εκατ. το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες με πιέσεις σε τράπεζες και διυλιστήρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ