ΕΛ.Α.Σ.: Στον αέρα η πλατφόρμα δωρεών – Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς

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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης myELAS, μέσω της οποίας πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στις δράσεις και την κατάρτιση του κυβερνητικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, το κόμμα επιλέγει να στηριχθεί σε μικρές συνεισφορές από πολλούς πολίτες, αντί κρατικής χρηματοδότησης ή άλλων πηγών.

Παράλληλα, η ΕΛ.Α.Σ. ανακοινώνει ότι θα δημοσιοποιεί καθημερινά το συνολικό ποσό των δωρεών, με στόχο, όπως αναφέρει, τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία του κόμματος τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ Μίλτου Χατζηγιαννάκη

Από τις 25 Ιουνίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο ήδη χιλιάδες μέλη και φίλοι έχουν συνεισφέρει στην προσπάθειά μας.

Με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο. Εκατοντάδες εθελοντές συνεισφέρουν στην προσπάθεια μας καθημερινά. Επιλέξαμε συνειδητά να μη στηριχτούμε σε κρατική χρηματοδότηση, να μη στηριχτούμε στο παλιό, να μη στηριχτούμε σε αδιαφανείς πηγές.

Από σήμερα στην πλατφόρμα myELAS αλλά και στο site του κόμματος μας, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μας. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια.

Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς.

Γίνε κι εσύ κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι.