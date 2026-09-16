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Στους δρόμους οι φοιτητές για τη στέγη: Ζητούν επίδομα €500, πλαφόν στα ενοίκια και δωρεάν παροχές
Ειδήσεις
17:16 - 16 Σεπ 2026

Στους δρόμους οι φοιτητές για τη στέγη: Ζητούν επίδομα €500, πλαφόν στα ενοίκια και δωρεάν παροχές

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η διαμαρτυρία φοιτητών έξω από το υπουργείο Οικονομικών, με βασικό αντικείμενο το ζήτημα της φοιτητικής στέγης και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα με τους φοιτητές, οι διαθέσιμες θέσεις στις φοιτητικές εστίες σε πανελλαδικό επίπεδο καλύπτουν μόλις το 4,8% των αναγκών, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, αφήνει μεγάλο αριθμό φοιτητών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση στην Αθήνα. Όπως υποστηρίζουν οι φοιτητές, κατά την τελευταία εξαετία οι διαθέσιμες κλίνες στις φοιτητικές εστίες έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 800, ενώ έξι από τα εννέα ιδρύματα της πρωτεύουσας δεν διαθέτουν φοιτητική εστία.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκε η σημαντική αύξηση των ενοικίων, η οποία, σύμφωνα με τους φοιτητές, επιβαρύνει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό και δυσκολεύει την κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgonwjv6txt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τα αιτήματα των φοιτητών

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που έθεσαν είναι η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ τον μήνα, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων.

Παράλληλα, ζητούν τη θέσπιση πλαφόν στα ενοίκια και τη λήψη μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ διεκδικούν δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η άμεση ανακαίνιση και αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, με στόχο, όπως υποστηρίζουν, τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής και την κάλυψη μεγαλύτερου μέρους των στεγαστικών αναγκών της φοιτητικής κοινότητας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgr8p7gezqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 17:18
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