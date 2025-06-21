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Άβαξ έπιπλα: Σε ρότα ανάπτυξης με ισχυρές συμμαχίες και εμβληματικά έργα
Επιχειρήσεις
10:19 - 21 Ιουν 2025

Άβαξ έπιπλα: Σε ρότα ανάπτυξης με ισχυρές συμμαχίες και εμβληματικά έργα

Γιώργος Αλεξάκης
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Μια νέα σελίδα άνοιξε για την εταιρεία επίπλων Άβαξ που επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο  επαγγελματικό interior design με εξειδικευμένο business unit. Ουσιαστικά η εταιρεία που  έχει παρουσία 40 χρόνια στην αγορά με αναφορά προϊόντα υψηλής στάθμης ποντάρει στην αναπτυσσόμενη αγορά επαγγελματικής χρήσης επίπλων.

Η «σφραγίδα» της κίνησης αυτής ήταν η εκδήλωση με την οποία, η Άβαξ εγκαινίασε το νέο showroom της MillerKnoll στο κατάστημά της στον Άλιμο, αφιερωμένο στους σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους γραφείων.

«Αυτή η πρωτοβουλία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Άβαξ, η οποία μέσα από τη δημιουργία νέου business unit επεκτείνει πλέον δυναμικά τη δραστηριότητά της στον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων με μια στρατηγική συνεργασία με την παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στον χώρο του design και των εργονομικών επίπλων γραφείου, MillerKnoll» αναφέρει με έμφαση η εταρεία.

Όπως τονίζεται, το νέο showroom, πλήρως εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία του σύγχρονου χώρου εργασίας, άνοιξε τις πόρτες του σε ένα εκλεκτό κοινό, καθότι απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, interior designers, developers και επιχειρήσεις, που αναζητούν λύσεις υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, πλήρως προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των σύγχρονων γραφειακών χώρων. Στο showroom παρουσιάζονται προϊόντα και λύσεις από κορυφαία brands της MillerKnoll, όπως Henry Miller, Knoll, Hay, Muuto και NaughtOne, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε decision makers και επαγγελματίες του κλάδου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δεκάδες εκπρόσωποι από τις πιο επιδραστικές εταιρείες αρχιτεκτονικής και design της χώρας, καθώς και καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο του interior architecture και των κατασκευών. Το ενδιαφέρον των εκπροσώπων των ΜΜΕ ήταν ιδιαίτερα έντονο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της σύμπραξης μεταξύ δύο ηγετών στους τομείς τους — της Άβαξ και της MillerKnoll.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν δύο πρόσωπα-κλειδιά της συνεργασίας: η Sandrine Cardinale, Regional Director EMEA της MillerKnoll, και ο Δημήτρης Κόμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Άβαξ. Και οι δύο μίλησαν για τη στρατηγική σημασία της ένωσης δυνάμεων ανάμεσα στις δύο εταιρείες και έθεσαν το όραμα για τη νέα εποχή στον σχεδιασμό εργασιακών περιβαλλόντων, που δεν ανταποκρίνονται απλώς στις σύγχρονες ανάγκες, αλλά ενσωματώνουν αρχές αισθητικής, ευελιξίας, βιωσιμότητας και λειτουργικότητας.

Αναφερόμενος στη συνεργασία, ο Δημήτρης Κόμης, CEO της Άβαξ, τόνισε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Άβαξ. Με τη δημιουργία του showroom της MillerKnoll στον Άλιμο, εγκαινιάζουμε και επισήμως ένα νέο business unit της εταιρείας, αφιερωμένο αποκλειστικά στον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων υψηλών προδιαγραφών. Η συνεργασία μας με έναν παγκόσμιο ηγέτη όπως η MillerKnoll μάς δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά ένα portfolio προϊόντων και υπηρεσιών που συνδυάζει την καινοτομία με την αισθητική και την εργονομία».

Από την πλευρά της, η Sandrine Cardinale, Regional Director EMEA της MillerKnoll, σημείωσε: «Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την πολύ ωραία συνεργασία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Είναι πολύτιμο να έχουμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη και αυτό ακριβώς βρήκαμε στην Άβαξ. Μας ενώνουν κοινές αξίες και κοινός τρόπος προσέγγισης της αγοράς, με στόχο να σχεδιάζουμε όμορφους χώρους για τους πελάτες μας. Η συνεργασία μας είναι απόλυτα ταιριαστή, καθώς και η Άβαξ σχεδιάζει και προσφέρει ποιοτικούς, premium χώρους για το σπίτι και για επαγγελματικούς χώρους».

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον εκθεσιακό χώρο, όπου παρουσιάστηκαν εμβληματικά προϊόντα του ομίλου MillerKnoll. Τα εγκαίνια του νέου showroom εξελίχθηκαν σε ένα ζωντανό forum ιδεών, όπου αρχιτέκτονες και designers συνομίλησαν για τις τάσεις, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες στον σχεδιασμό γραφειακών χώρων νέας γενιάς.

Το showroom προσέλκυσε ζωηρό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την αισθητική και την εργονομία των εκθεμάτων, αλλά και για τις δυνατότητες που δημιουργεί η συνεργασία Άβαξ–MillerKnoll. Πολλοί επαγγελματίες του κλάδου είδαν σε αυτή την ένωση μια εξαιρετική αφετηρία για νέες συνεργασίες και απαιτητικά έργα υψηλών προδιαγραφών.

«Η επιτυχία της εκδήλωσης ανέδειξε ξεκάθαρα το momentum της νέας αυτής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας της Άβαξ και έθεσε ισχυρές βάσεις για την αναβάθμιση του τοπίου στον σχεδιασμό επαγγελματικών χώρων στην Ελλάδα» αναφέρεται σχετικά.

Η πορεία

Κατά την τελευταία τριετία η εταιρεία εμφανίζει ανάπτυξη πωλήσεων 20%-30% σε ετήσια βάση, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε, πριν λίγες μέρες, σε συνάντηση με τα ΜΜΕ, ο κ. Κόμης το 2025 θα κλείσει με κύκλο εργασιών της τάξης των 10 εκατ.ευρώ έναντι 7,5 εκατ.ευρώ το 2024.

Οι κλάδοι και οι συνεργασίες

Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό του κύκλου εργασιών το 60% αφορά στο οικιακό έπιπλο και το 40% σε ειδικά έργα (ξενοδοχειακά, σταθερού εξοπλισμού όπως κουζίνες και ντουλάπες).

Όπως αναφέρθηκε η Άβαξ έχει αναπτύξει σημαντική εξειδίκευση τόσο στο premium έπιπλο per se, όσο και σε ολοκληρωμένες λύσεις εσωτερικής διακόσμησης με πελάτες τόσο ιδιώτες όσο και μεγάλες εταιρείες όπως η Grivallia, η ΤΕΜΕΣ, η Lamda κτλ. Η εταιρεία διαθέτει συνεργασίες με σημαντικούς αμερικανικούς οίκους, στο βαθμό μάλιστα που να αποτελεί σύμφωνα με τον κ. Δ. Κόμη ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες εκτός ΗΠΑ για φίρμες όπως η Ralph Lauren.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Κόμη η εταιρεία διεκδικεί έργα στις αναπτύξεις του Ελληνικού, όπως τις σταθερές κατασκευές (κουζίνες – ντουλάπες) στα διαμερίσματα του Marina Tower, αλλά και αντίστοιχα έργα στις κατοικίες Cove Residents του παραλιακού μετώπου, πέραν των βιλών που διαχειρίζονται οι αγοραστές των οικοπέδων.

Η εταιρεία επίσης υλοποιεί έργα στο εξωτερικό όπως η επίπλωση πολυτελών σουιτών σε ξενοδοχεία της Αιγύπτου αλλά και ιδιωτικών κατοικιών που αναπτύσσονται στην περιοχή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικογένειας Κόμη υπάρχει ανοιχτό πεδίο αντίστοιχων συνεργασιών στο μέλλον αφενός λόγω της εξειδίκευσης της εταιρείας και αφετέρου λόγω των οικονομικότερων όρων που μπορεί να εξασφαλίσει ως project manager έναντι ευρωπαίων ανταγωνιστών.

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται δεκάδες φίρμες premium επίπλου ενώ ήδη μέσα από την πορεία της διαθέτει 2.000 πελάτες ετησίως. Η εταιρεία διαθέτει τρία καταστήματα στην Αθήνα (Κηφισιά, Άλιμο και Γλυφάδα), ενώ εκπροσωπεί αποκλειστικά την Roche Bobois στην Ελλάδα με δικό της κατάστημα - “σημαία” στο Μαρούσι. Επίσης τα κεντρικά γραφεία της, η αποθήκη και η παραγωγική μονάδα ειδικών έργων που διαθέτει εδράζεται στις Αφίδνες σε εγκαταστάσεις 6.000 τμ. Η εταιρεία απασχολεί 65 άτομα.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/06/2025 - 10:45
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