Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν – Χτυπήθηκε η πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, περιλαμβανομένης της πυρηνικής εγκατάστασης του Ισφαχάν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε την επίθεση, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε διαρροή επικίνδυνων υλικών.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της ιρανικής επαρχίας της Κομ ανακοίνωσε τη σύλληψη 22 προσώπων με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ. Οι συλλήψεις έγιναν μέσα σε οκτώ ημέρες πολεμικών συγκρούσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα ανταλλαγής πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Ισραήλ προχώρησε σε χτυπήματα εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας τουλάχιστον πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί απώλειες στο Ισραήλ.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, περιλαμβανομένου του Τελ Αβίβ και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Τοπικά μέσα δημοσίευσαν εικόνες φωτιάς σε στέγη πολυώροφης κατοικίας, προκληθείσας πιθανόν από συντρίμμια αναχαιτισμένων πυραύλων.

Σύμφωνα με το Fars, εκτός από την εγκατάσταση του Ισφαχάν, στόχος αποτέλεσε και κτίριο στην πόλη Κομ, όπου σκοτώθηκε ένας 16χρονος και τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Η Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, αναφέρει 639 νεκρούς στο Ιράν από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 13 Ιουνίου και μετά, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί και πυρηνικοί επιστήμονες. Στο Ισραήλ, 14 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από ιρανικά πλήγματα.

Η διπλωματική προοπτική παραμένει θολή. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευθεί για το πυρηνικό της πρόγραμμα όσο δέχεται επίθεση, την ώρα που η Ευρώπη προσπαθεί να επαναφέρει τις συνομιλίες στη Γενεύη.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως «το Ιράν θα μπορούσε να έχει πυρηνικό όπλο μέσα σε εβδομάδες ή μήνες», αμφισβητώντας τη δήλωση της διευθύντριας των υπηρεσιών πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Το Ισραήλ, το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα αν και δεν το έχει επισήμως επιβεβαιώσει, υποστηρίζει ότι οι τελευταίες επιχειρήσεις του στο Ιράν είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ερευνητικά κέντρα και υποδομές παραγωγής πυραύλων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι «δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις», ωστόσο έφθασε στη Γενεύη για συνομιλίες με Ευρωπαίους ομολόγους του, εν μέσω διεθνών προσπαθειών αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Χωρίς ενδείξεις προόδου στη Γενεύη

Ολοκληρώθηκαν, χωρίς ενδείξεις προόδου το βράδυ της Παρασκευής (20/6), οι συνομιλίες ανάμεσα στους Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών και τον Ιρανό ομόλογό τους, στη Γενεύη, οι οποίες αποσκοπούσαν στην άμβλυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, καθώς η σύγκρουση μαίνεται για όγδοη συνεχόμενη ημέρα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε απαξιωτικές δηλώσεις σχετικά με το ρόλο της Ευρώπης στις συνομιλίες με το Ιράν, θέλοντας προφανώς να δείξει πως αυτός είναι που καθορίζει τις εξελίξεις. Παράλληλα, βέβαια, είπε ότι είναι δύσκολο να ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του.