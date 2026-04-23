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Διπλωματικό μήνυμα στην Άγκυρα: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται τις συμμαχίες της
Πολιτική
21:07 - 23 Απρ 2026

Διπλωματικό μήνυμα στην Άγκυρα: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται τις συμμαχίες της

Reporter.gr Newsroom
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Διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να θέσει τις διεθνείς συνεργασίες της υπό την έγκριση τρίτων χωρών, απαντώντας στις αυξανόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με την ελληνοϊσραηλινή συνεργασία.

Όπως επισημαίνεται, η Αθήνα ακολουθεί μια συνεκτική και σαφώς διατυπωμένη στρατηγική, προβάλλοντας, όπως τονίζεται, επιχειρήματα και πρωτοβουλίες με τρόπο που δεν είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν, ιδίως μετά τη Μεταπολίτευση. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται συγκεκριμένες κινήσεις, όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο οποίος προβάλλεται ως απάντηση στις τουρκικές θέσεις περί «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς και η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων απέναντι στις αιτιάσεις περί «γκρίζων ζωνών».

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής και γεωπολιτικής διάστασης των εξελίξεων, με αναφορές σε συνεργασίες με εταιρείες όπως η Chevron, αλλά και στις σχέσεις με τη Λιβύη, ενόψει και επικείμενης επίσκεψης ελληνικής αποστολής. Οι ίδιες πηγές απορρίπτουν ως ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ επισημαίνουν ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στα ελληνικά νησιά αποτελεί απάντηση σε αντίστοιχες τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για ζητήματα όπως οι χάρτες αλιείας, οι ίδιες πηγές τις εντάσσουν σε μια διαχρονική πρακτική αμφισβήτησης από την πλευρά της Τουρκίας. Ειδική αναφορά γίνεται και στο περιστατικό ανοιχτά της Κάσου με ολλανδικό πλοίο, όπου –όπως σημειώνεται– η άδεια δραστηριοποίησης εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιβεβαιώνει την αρμοδιότητα της Ελλάδας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής, η οποία χαρακτηρίζεται ως μη εποικοδομητική. Η ελληνική πλευρά, ωστόσο, δηλώνει προσηλωμένη στη συνέχιση μιας πολιτικής που προάγει τη σταθερότητα, την ειρήνη και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.

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