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Ξυλόκαστρο: Η ήσυχη γοητεία δίπλα στην Αθήνα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09:14 - 21 Ιουν 2025

Ξυλόκαστρο: Η ήσυχη γοητεία δίπλα στην Αθήνα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Μερικές φορές, αυτό που χρειάζεσαι δεν είναι η μακρινή εξόρμηση. Δεν είναι το viral νησί ή το εξωτικό resort. Είναι ένας τόπος ήσυχος, ανθρώπινος, κοντινός. Το Ξυλόκαστρο δεν υπόσχεται θαύματα, τα προσφέρει χωρίς θόρυβο. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα.

Μόλις 120 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας, το Ξυλόκαστρο είναι από εκείνους τους προορισμούς που αποδεικνύουν πως η Πελοπόννησος δεν χρειάζεται «επανεκκίνηση», χρειάζεται απλώς να της δώσεις την ευκαιρία να σου αποκαλυφθεί.

Το πρώτο που σε κερδίζει είναι το τοπίο. Από τη μία, ο Κορινθιακός με τα καθαρά, βαθυγάλαζα νερά. Από την άλλη, ο Πευκιάς, ένα παραθαλάσσιο δάσος 83 στρεμμάτων που μοιάζει με φυσικό φίλτρο ανάμεσα σε άνθρωπο και άγχος. Η αίσθηση να περπατάς μέσα στα πεύκα και να καταλήγεις σε παραλία, είναι το ακριβώς αντίθετο από την κλασική αθηναϊκή καθημερινότητα.

Η παραλία του Ξυλοκάστρου είναι μεγάλη, καθαρή και ήσυχη, με λεπτό βότσαλο και υποδομές για όλες τις ηλικίες. Λίγο πιο πέρα, στο Μελίσσι και την παραλία της Συκιάς, τα πράγματα είναι ακόμη πιο χαλαρά, λιγότερος κόσμος, πιο χαμηλοί τόνοι, ιδανικό για ζευγάρια ή οικογένειες που ψάχνουν πραγματική ηρεμία.

Πόλη με παρελθόν και χαρακτήρα

Η ίδια η πόλη είναι μικρή, τακτοποιημένη και φιλική. Ο παραλιακός πεζόδρομος έχει το σωστό μείγμα από καφετέριες, ταβερνάκια και παλιά σπίτια, ενώ η ατμόσφαιρα διατηρεί κάτι από την Ελλάδα των δεκαετιών ’60–’70 – όχι σαν τουριστικό σκηνικό, αλλά σαν φυσική συνέχεια της ζωής.

Εδώ δεν θα βρεις luxury boutiques ή γκουρμέ εστιατόρια με κρυφά μενού. Θα βρεις όμως ολόφρεσκο ψάρι, τίμιες μερίδες, φιλόξενους ανθρώπους και ένα ρυθμό ζωής που σου θυμίζει γιατί φεύγεις από την Αθήνα εξαρχής.

Αν θες να πας και λίγο παραμέσα, η γύρω περιοχή έχει εκπλήξεις. Τα Τρίκαλα Κορινθίας με τις παραδοσιακές ταβέρνες και τα πέτρινα σπίτια είναι λιγότερο από μία ώρα δρόμος. Αν θες λίγη φύση πιο άγρια, η Ζήρεια και η λίμνη Δόξα σε περιμένουν. Αντίστοιχα, μπορείς να κινηθείς προς τον Φενεό για μια πιο ορεινή εμπειρία, με χαλαρό περίπατο στα έλατα και σπιτικές πίτες στις αυλές.

Και πάνω απ’ όλα: κοντά

Η Ολυμπία Οδός έχει φέρει το Ξυλόκαστρο ακόμα πιο κοντά. Με 1 ώρα και 30 λεπτά οδήγηση, είσαι εκεί και όλα αυτά χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς πλοία, χωρίς κρατήσεις. Ακόμα και αυθημερόν πας και γυρνάς.

Για οικογένειες, για ζευγάρια, για φίλους που ψάχνουν απλώς έναν ήσυχο κόλπο να κολυμπήσουν και να φάνε καλά, το Ξυλόκαστρο είναι μια σταθερή αξία.

Σε έναν κόσμο που όλα προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή σου με φασαρία, το Ξυλόκαστρο διαλέγει να είναι διακριτικό. Δεν θα σε εντυπωσιάσει με τη δύναμη ενός Instagram reel, αλλά με την απλότητα μιας βραδινής βόλτας δίπλα στη θάλασσα, με μυρωδιά από γιασεμί και ήχο από τζιτζίκια. Και αυτό, πλέον, είναι πολυτέλεια.

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