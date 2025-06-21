Απώλειες στον χρυσό καθώς η Ουάσιγκτον τηρεί στάση αναμονής

Οι τιμές του χρυσού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την Παρασκευή, αλλά σημείωσαν την πρώτη τους εβδομαδιαία απώλεια μετά από καιρό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες καθυστερούν την απόφασή τους για ενδεχόμενη εμπλοκή στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν.

Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώθηκε στα 3.368,68 δολάρια ανά ουγγιά, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου, ενώ ο δείκτης καταγράφει πτώση 1,8% για την εβδομάδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έκλεισαν με πτώση 0,7%, στα 3.385,70 δολάρια.

«Ο χρυσός κρατιέται σταθερός, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναθεωρεί την προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν», σχολιάζει ο ανεξάρτητος έμπορος μετάλλων Tai Wong. «Μπορεί να δούμε πτώση προς τα 3.250 δολάρια, όμως οι επενδυτές αγοράζουν κάθε βουτιά σε αυτήν την ανοδική πορεία.»

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο Πρόεδρος Τραμπ θα λάβει την απόφαση εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση στην Τεχεράνη να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, το Ιράν εκτόξευσε νέα πυραυλικά πλήγματα στην ισραηλινή πόλη Μπερσέμπα, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σε ένα άλλο μέτωπο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια, διατηρώντας το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων που ασκεί πίεση στις τιμές του χρυσού, αφού το πολύτιμο μέταλλο δεν αποφέρει τόκους.

Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν πως η ζήτηση από επενδυτές που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο, καθώς και από κεντρικές τράπεζες, συνεχίζει να στηρίζει την αγορά.

Παράλληλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 1%, το παλλάδιο σημείωσε οριακή πτώση, ενώ η πλατίνα αντέχει σε ανοδική πορεία με το τρίτο συνεχόμενο εβδομαδιαίο κέρδος.