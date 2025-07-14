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ΛΑΝΑΚΑΜ: Νέος Διευθυντής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ο Νικηφόρος Φρατζέσκος
Επιχειρήσεις
18:29 - 14 Ιουλ 2025

ΛΑΝΑΚΑΜ: Νέος Διευθυντής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ο Νικηφόρος Φρατζέσκος

Reporter.gr Newsroom
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Τον Νικηφόρο Φρατζέσκο όρισε ως νέο Διευθυντή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών η ΛΑΝΑΚΑΜ, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (14/7).     

Η ανακοίνωση:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 14.07.2025, όρισε, ως νέο Διευθυντή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, τον κ. Νικηφόρο Φρατζέσκο του Νικολάου, με ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του την 14η Ιουλίου 2025, σε αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Σπανόπουλου. Ο κος Νικηφόρος Φρατζέσκος διαθέτει πάνω από τριάντα (30) χρόνια εμπειρίας σε θέματα λογιστικής και φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων όλων των κλάδων».

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