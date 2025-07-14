Ισπανία - Ραγδαία αύξηση θανάτων λόγω ακραίας ζέστης: 1.180 νεκροί μέσα σε δύο μήνες

Η ακραία ζέστη που έπληξε την Ισπανία τους τελευταίους δύο μήνες είχε τραγικές συνέπειες, με 1.180 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζονται άμεσα με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι πολλαπλάσιος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, όταν είχαν καταγραφεί μόλις 70 θάνατοι.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους θανάτους αφορούν ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών, ενώ πάνω από τους μισούς ήταν γυναίκες. Οι πιο βαριά πληγείσες περιοχές ήταν η Γαλικία, η Λα Ριόχα, η Αστούριας και η Καντάμπρια, περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας που μέχρι πρόσφατα δεν αντιμετώπιζαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες τους θερινούς μήνες. Η κλιματική αλλαγή φαίνεται να έχει αντιστρέψει αυτή την πραγματικότητα, φέρνοντας καύσωνες σε περιοχές που ιστορικά διατηρούσαν ήπιο καιρό.

Από τις 16 Μαΐου έως τις 13 Ιουλίου, η Ισπανία βίωσε συχνά θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, με τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία να είναι ορατές. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας Καρόλου Γ, η δραματική αύξηση στους θανάτους καταγράφηκε κυρίως την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, όταν οι συνθήκες καύσωνα ήταν εξαιρετικά έντονες.

Ενδεικτικό της έντασης της φετινής θερμής περιόδου είναι το γεγονός ότι εκδόθηκαν 76 έκτακτες προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, σε αντίθεση με το 2024 όταν δεν εκδόθηκε καμία αντίστοιχη ειδοποίηση για το ίδιο διάστημα. Πέρυσι, συνολικά 2.191 θάνατοι αποδόθηκαν σε αιτίες που σχετίζονταν με τις υψηλές θερμοκρασίες, αριθμός που δείχνει τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η κλιματική κρίση στη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, στις 9 Ιουλίου, δημοσιεύτηκε ανάλυση σύμφωνα με την οποία περίπου 2.300 άτομα πέθαναν από τη ζέστη σε 12 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κατά το δεκαήμερο κύμα καύσωνα που έληξε στις 2 Ιουλίου. Η μελέτη εκπονήθηκε από επιστήμονες του Imperial College και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, αν και δεν είναι σαφές αν χρησιμοποιήθηκε η ίδια μεθοδολογία με εκείνη του ισπανικού Ινστιτούτου.

Η φετινή θερινή περίοδος στην Ισπανία αναδεικνύει με τραγικό τρόπο τον επείγοντα χαρακτήρα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς οι καύσωνες αναμένεται να γίνουν πιο συχνοί και πιο θανατηφόροι τα επόμενα χρόνια.