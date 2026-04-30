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ΛΑΝΑΚΑΜ: Αυξημένα λειτουργικά κέρδη – EBITDA στο €1.148.670,08
Ανακοινώσεις
16:10 - 30 Απρ 2026

ΛΑΝΑΚΑΜ: Αυξημένα λειτουργικά κέρδη – EBITDA στο €1.148.670,08

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά της μεγέθη για τη χρήση του 2025.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση του 2025 ανήλθε σε €2.297.059,91, παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σύγκριση με τη χρήση του 2024 (€2.336.745,30). Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €2.399.450,49 για το 2025, έναντι €2.430.600,36 για το 2024.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας για τη χρήση του 2025 ανήλθαν σε €1.012.558,84, έναντι €1.012.586,18 για το 2024. Σε επίπεδο Ομίλου, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.040.358,84 για το 2025, έναντι €1.047.119,18 για την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας για τη χρήση του 2025 ανήλθαν σε €1.148.670,08 έναντι €718.040,92 το 2024. Σε ενοποιημένο επίπεδο, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1.267.326,08 για το 2025, έναντι €743.105,92 το 2024.

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