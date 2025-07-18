Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Νέο επταμελές ΔΣ - Τα ονόματα

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 18η Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 42,73% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.302.387 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν.4548/2018, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 29 Απριλίου 2025 καθώς και την από 30 Απριλίου 2024 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε υπόψη των Μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, η οποία υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2024. Επιπλέον, εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 192, και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ. Δημήτριο Δημητρίου (ΑΜ 1245), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024.

Θέμα 4ο: Κατόπιν εισήγησης και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, συζητήθηκε και εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, η προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 καθώς και η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, ήτοι από 1-1-2024 έως 31-12-2024. Κατά τις ίδιες ψήφους προεγκρίθηκε και η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2025 –31.12.2025, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2025 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2025 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2026), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CPAAuditors & Consultants» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μητροπόλεως αρ. 64), με ΑΜ ΕΛΤΕ 63 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, την επισκόπηση των εταιρικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση, καθώς και την αμοιβή της «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. Σημειώνεται ότι άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατ΄ άρθρο 124, παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του Ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

Θέμα 8ο: Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ

2. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι

3. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου

4. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ,

5. Παρασκευή Αποστολοπούλου του Βασιλείου

6. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου

7. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου

με ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα δύο τελευταία, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχεται από 18/07/2025 και λήγει σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά από 5 έτη παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Θέμα 9ο: Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, νέα Μικτή Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι δυο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τον κ. Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου και κ. Γεώργιο Γκουζούλη του Άγγελου και τρίτο πρόσωπο τον κ. Χρήστο Ευαγγελίου, θα έχει δε θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που ορίστηκαν στην Γ.Σ. θα συνεδριάσουν, προκειμένου να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της.

Θέμα 10ο: Δεν τέθηκε προς συζήτηση το εν λόγω θέμα και κατ’ επέκταση δεν ελήφθη σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση δεδομένου ότι δεν υφίσταται ανάγκη παροχής ειδικής αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4548/2018.

Θέμα 11ο: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.302.387 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, και παρέχει άδεια για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.